«М.Видео» начала продажи нового Asus ROG Zephyrus Duo 16 с двумя OLED-экранами

«М.Видео» сообщает о старте продаж флагманского ноутбука Asus ROG Zephyrus Duo 16 с двумя полноразмерными 16-дюймовыми OLED-дисплеями, съемной клавиатурой и производительной графикой Nvidia GeForce RTX 50-й серии. Новинка представлена сразу в двух конфигурациях — с GeForce RTX 5070 Ti и топовой GeForce RTX 5090. Стоимость начинается от 442 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель категории «Ноутбуки» компании «М.Видео» Кирилл Исаев: «ROG Zephyrus Duo — один из тех продуктов, которые показывают, каким может быть дальнейшее развитие привычного формата ноутбуков. Здесь второй экран — уже не вспомогательная панель, а полноценный 16-дюймовый OLED-дисплей, который заметно меняет сценарии использования устройства. Можно работать с двумя экранами практически как за настольным компьютером, а затем собрать все в единое мобильное устройство. При этом Asus объединила необычный форм-фактор с флагманским железом вплоть до GeForce RTX 5090. Мы видим интерес аудитории к технологичным и нестандартным устройствам, поэтому рады предложить новый Zephyrus Duo российским пользователям».

Главная особенность нового ROG Zephyrus Duo 16 — два полноценных сенсорных OLED-экрана диагональю 16 дюймов с разрешением 3K (2880 × 1800) и частотой обновления 120 Гц. В отличие от предыдущих поколений двухэкранных ноутбуков Asus, дополнительный дисплей теперь занимает практически всю рабочую поверхность под основным экраном. Съемную клавиатуру можно разместить поверх второго дисплея для использования устройства как классического ноутбука либо убрать, превратив Zephyrus Duo в мобильную рабочую станцию с двумя экранами.

Шарнир позволяет раскрывать устройство на угол до 320 градусов, а конструкция предусматривает несколько сценариев работы. Два дисплея можно расположить один над другим для игр, стриминга и профессиональных задач, использовать для одновременной работы с несколькими приложениями или развернуть устройство для совместного просмотра контента. Сенсорные панели и поддержка стилуса дополнительно расширяют возможности ноутбука для дизайнеров, художников и создателей контента.

Высокопроизводительная графика GeForce RTX серии 5000 позволяет использовать ноутбук не только для современных игр в высоком разрешении, но и для ресурсоемких профессиональных задач, включая работу с графикой, монтаж видео, 3D-моделирование и приложения с использованием искусственного интеллекта. Двухэкранная конструкция при этом позволяет вынести на второй дисплей рабочие панели, таймлайн, мессенджеры, инструменты стриминга или другие приложения, сохраняя основной экран свободным для ключевой задачи.

В «М.Видео» доступны две версии Asus ROG Zephyrus Duo 16. Модель GX651AR-SR061W оснащена процессором Intel Core Ultra 9, видеокартой Nvidia GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти, 32 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 1 ТБ. Ее стоимость составляет 442 999 руб. Флагманская GX651AX-SR116W получила Intel Core Ultra 9 386H, Nvidia GeForce RTX 5090 с 24 ГБ видеопамяти, 64 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ и доступна за 673 999 руб.