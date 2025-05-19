Разделы

ПО
|

Pearl Abyss объявляет о поддержке Crimson Desert технологий DLSS 4 и трассировки лучей с видеокартой Nvidia GeForce RTX 50 Series

Pearl Abyss сообщает о том, что игра в жанре приключенческий экшн с открытым миром Crimson Desert будет выпущена с полной поддержкой новейших технологий Nvidia, включая DLSS 4 Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution и Nvidia Reflex. Эффекты трассировки лучей также будут реализованы и оптимизированы для графических процессоров серии GeForce RTX 50, что поможет обеспечить улучшенную точность изображения и производительность благодаря ядрам четвертого поколения NVIDIA для трассировки лучей. Об этом CNews сообщили представители Pearl Abyss.

Crimson Desert от создателей Black Desert разрабатывается на основе большого опыта Pearl Abyss по созданию разнообразных открытых миров и динамичного экшена. В игре рассказывается о лидере Отряда Серой Гривы Клиффе, который отправляется в путешествие по прекрасному, но раздираемому войной континенту Пайвел.

«Crimson Desert представляет собой важный шаг вперед для Pearl Abyss в области интенсивного экшена и дизайна открытого мира, —сказал Кен Чжун Чо, глава отдела разработки игровых движков. — Благодаря технологиям Nvidia мы гарантируем, что игроки смогут познакомиться с континентом Пайвел, наслаждаясь высококачественной графикой и плавным игровым процессом».

«Pearl Abyss создала в Crimson Desert невероятно глубокое погружение в атмосферу Пайвел с фантастически проработанной графикой. Благодаря интеграции технологий трассировки лучей, Nvidia DLSS 4 и Reflex игроки смогут по полной оценить захватывающие визуальные эффекты, молниеносную реакцию и исключительную частоту кадров, которые оживляют игровой мир», — сказал Кейта Иида, вице-президент по связям с разработчиками Nvidia.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q: почему будущее разработки — за low-code платформами

По России нанесли массированный санкционный удар. Блокируют игровые приставки Sony PlayStation и профили с купленными играми

Какие новые возможности должны быть в современной СЭД

Android превратят в «убийцу» Windows и персональных компьютеров. Опрос

Максим Тятюшев, «СберТех», — о российской облачной среде разработки со встроенным ИИ-ассистентом

Начался военный суд над топ-менеджерами ИТ-компаний из-за хищения десятков миллионов на ПО для ФСО России

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153