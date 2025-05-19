Pearl Abyss объявляет о поддержке Crimson Desert технологий DLSS 4 и трассировки лучей с видеокартой Nvidia GeForce RTX 50 Series

Pearl Abyss сообщает о том, что игра в жанре приключенческий экшн с открытым миром Crimson Desert будет выпущена с полной поддержкой новейших технологий Nvidia, включая DLSS 4 Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution и Nvidia Reflex. Эффекты трассировки лучей также будут реализованы и оптимизированы для графических процессоров серии GeForce RTX 50, что поможет обеспечить улучшенную точность изображения и производительность благодаря ядрам четвертого поколения NVIDIA для трассировки лучей. Об этом CNews сообщили представители Pearl Abyss.

Crimson Desert от создателей Black Desert разрабатывается на основе большого опыта Pearl Abyss по созданию разнообразных открытых миров и динамичного экшена. В игре рассказывается о лидере Отряда Серой Гривы Клиффе, который отправляется в путешествие по прекрасному, но раздираемому войной континенту Пайвел.

«Crimson Desert представляет собой важный шаг вперед для Pearl Abyss в области интенсивного экшена и дизайна открытого мира, —сказал Кен Чжун Чо, глава отдела разработки игровых движков. — Благодаря технологиям Nvidia мы гарантируем, что игроки смогут познакомиться с континентом Пайвел, наслаждаясь высококачественной графикой и плавным игровым процессом».

«Pearl Abyss создала в Crimson Desert невероятно глубокое погружение в атмосферу Пайвел с фантастически проработанной графикой. Благодаря интеграции технологий трассировки лучей, Nvidia DLSS 4 и Reflex игроки смогут по полной оценить захватывающие визуальные эффекты, молниеносную реакцию и исключительную частоту кадров, которые оживляют игровой мир», — сказал Кейта Иида, вице-президент по связям с разработчиками Nvidia.