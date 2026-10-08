MSI представила Prestige N16 Flip ИИ+: Инновационный ноутбук-трансформер на базе процессора NVIDIA RTX Spark

Компания MSI объявила о том, что ноутбук Prestige N16 Flip AI+ будет доступен к предзаказу в России в 2026 г. Prestige N16 Flip AI+ работает на базе Nvidia RTX Spark™, объединяя искусственный интеллект Nvidia , графику RTX и унифицированную память в одном мощном и легком ПК с Windows. Предназначен для автономного запуска крупных моделей искусственного интеллекта без обращения к облаку и позволяет плавно переключаться между творческой работой, разработкой и видеоиграми без потери производительности. Объединяет приложения, инструменты и рабочие процессы в единое целое. Об этом CNews сообщили представители MSI.

RTX Spark™ — это полнофункциональная платформа искусственного интеллекта от Nvidia, готовая к современным и перспективным задачам в области искусственного интеллекта. Работает на знакомой, надежной и безопасной платформе Windows.

Ключевые особенности

Работает на базе Nvidia RTX Spark с графическим процессором Nvidia Blackwell RTX, процессором Nvidia Grace, производительностью FP4 AI до 1 петафлопса и объемом объединенной памяти до 128 ГБ. в премиальном ноутбуке-трансформере.

Запускайте локальных автономных ИИ ассистентов и сохраняйте чувствительную информацию засекреченной, сокращайте затраты на оплату облачных решений и уменьшайте задержки, позабыв о сетевых перебоях.

Поддерживает Nvidia CUDA, обеспечивая высокую совместимость с современными ИИ инструментами.

Ускоряет создание видео, 3D, ИИ, и ощущения во время гейминга благодаря Nvidia Studio и технологии RTX, в которую входят системы трассировки лучей, DLSS, и Reflex.

Мгновенный отклик и отличная производительность как при работе от сети или от батареи. Теперь нужен только один компьютер для работы, креативных приключений и видеоигр.

Комбинирует энергоэффективность и мобильность Windows на архитектуре ARM, поддержку нативных ARM приложений и знакомые всем приложения Windows с помощью эмуляции.

Prestige N16 Flip AI+ -единственный и первый ноутбук-трансформер среди первопроходцев RTX Spark для Windows. Уникальная комбинация особенностей этого ноутбука - 16-дюймовый UHD+ OLED с сенсорным экраном, крепление с раскрытием на 360 градусов, MSI Nano Pen, MSI Action Тачпад с рабочим пространством, увеличенным на 53%, SD Кардридер, звук с 4мя динамиками. Поддерживает несколько режимов работы: ноутбук, планшет, палатка и режим презентации.

Холст для настоящих творцов, который адаптируется под любой подход к работе.

Среди первых ноутбуков RTX Spark с Windows модель Prestige N16 Flip AI+ положительно выделяется среди других — трансформер 2 в 1 с сенсорным экраном и поддержкой стилуса.

Специальное углубление под корпусом обеспечивает надежную фиксацию и зарядку стилуса, так что он всегда остается с ноутбуком и готов к работе в любой момент.

Просторный тачпад MSI Action — на 53 % больше, чем у предыдущего поколения, — дополнен настраиваемыми зонами для жестов, которые упрощают навигацию и многозадачность. Встроенный кардридер для SD-карт позволяет переносить фотографии и видео прямо с камер и носителей, а система с четырьмя динамиками обеспечивает премиальное качество звука для творчества, совместной работы, продуктивности и развлечений, куда бы вас ни привела работа.

Спецификации

Часто задаваемые вопросы

Что такое Prestige N16 Flip AI+?

Prestige N16 Flip AI+ — это первый ноутбук MSI на базе Nvidia RTX Spark и единственный трансформер 2-в-1 в первой линейке ноутбуков на этой платформе. Он сочетает в себе возможности локального искусственного интеллекта и RTX, до 128 ГБ объединенной памяти, Windows 11 на платформе Arm, 16-дюймовый сенсорный экран и дизайн с возможностью поворота на 360 градусов.

Характеристики и доступность могут различаться в зависимости от региона.

Какие возможности открывают 128ГБ объединенной памяти?

Общий пул памяти позволяет центральному и графическому процессорам работать с большими моделями искусственного интеллекта, сложными творческими проектами и несколькими ресурсоемкими приложениями одновременно. Это позволяет пользователям выполнять большую часть работы локально, не сокращая объем проектов и не перенося их в облако.

Зачем автономно работать с ИИ?

При использовании поддерживаемых рабочих процессов локальный ИИ обеспечивает конфиденциальность ваших данных, поскольку локальные файлы никогда не покидают устройство. Локальный ИИ позволяет сократить или полностью исключить регулярные расходы на облачные сервисы и быстрее реагировать на запросы, избегая сетевых задержек. Результаты зависят от модели, программного обеспечения, конфигурации и особенностей использования.

Prestige N16 Flip AI+ подходит создателям контента и геймерам?

Да. RTX Spark — это процессор, который позволяет ускорять как создание контента, так и игры в одном компактном корпусе, от обработки изображений и видео до трассировки лучей и DLSS. Точный по цветопередаче OLED-экран, стилус в комплекте, кардридер, просторный тачпад и гибкие режимы 2 в 1 подходят как для работы, так и для развлечений.

Когда он будет доступен к предзаказу?

MSI Prestige N16 Flip AI+ будет доступен к предзаказу в магазинах России в этом году в комплекте со специальными подарками для первых покупателей.

*Реальные плюсы варьируются от модели, приложений, конфигураций, уровня качества связи и форматов использования.