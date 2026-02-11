«М.видео» начала продажи офисного ноутбука Asus V16 с видеокартой GeForce RTX 5060

«М.видео» объявляет о старте продаж офисного ноутбука Asus V16 V3607 с видеокартой Nvidia GeForce RTX 5060. Новинка ориентирована на геймеров и пользователей, которым требуется высокая производительность для работы с графикой, видео и современными играми. Стоимость устройства в «М.видео» около 120 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Ноутбук оснащен 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением WUXGA (1920х1200) и частотой обновления 144 Гц. В основе устройства — процессор Intel Core i7-240H, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельный накопитель объемом 512 ГБ.

Графическая подсистема на базе Nvidia GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти поддерживает современные технологии обработки изображения, включая аппаратную трассировку лучей и инструменты ускорения на базе ИИ, что позволяет запускать актуальные игровые проекты на высоких настройках, а также работать с ресурсоемкими приложениями.

Модель выполнена в матовом черном корпусе и поставляется без предустановленной операционной системы.