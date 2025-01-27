Новый продукт Smartec: микроволновый детектор STDM-102A для обнаружения людей и транспортных средств в составе систем видеонаблюдения

В линейке «Smartec Видео» появился принципиально новый продукт – микроволновый детектор STDM-102A, который предназначен для работы в комплексе с одной или несколькими скоростными поворотными камерами видеонаблюдения и специализированным ПО. В такой системе микроволновый детектор отвечает за обнаружение людей/транспортных средств на дальних расстояниях при любых погодных условиях и в любое время суток, и передачу данных о местоположении, скорости и направлении движения одной или нескольких зафиксированных целей. Поскольку STDM-102A работает в открытом диапазоне частот (24 ГГц), он не требует лицензирования и получения специальных разрешений на использование. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Максимальная дальность обнаружения человека и автомобиля с помощью STDM-102A составляет 150 и 180 м соответственно. При этом детектор способен определять скорости перемещения целей в диапазоне 0.5-30 м/с с точностью 0.03 м/с, а погрешность при измерении угла не превышает ±1°. Этот микроволновый детектор соответствует классу пыле/влагозащиты IP66 и имеет диапазон рабочих температур от -40 до +75 °С. Новинка может быть задействована в составе видеосистем охраны территорий промышленных, добывающих и перерабатывающих предприятий, логистических центров, сухопутных, водных и авиационных транспортных узлов и т.д. Наряду с STDM-102A, в линейке Smartec доступен «дальнобойный» детектор STDM-103A (450/600 м) с возможностью обнаружения до 32 объектов одновременно.

Основной вариант использования микроволнового детектора – со скоростной PTZ-камерой и интегрированной программной платформой управления – позволяет качественно расширить спектр видимости и обнаружения потенциальных угроз средствами системы видеонаблюдения. Каждый микроволновый детектор Smartec поддерживает совместную работу с PTZ-камерами с разрешением до 4K (8 Мп), и оптимально совместим, в частности, с 4 Мп скоростной PTZ-видеокамерой STC-IPM4960A с 37-кратным оптическим зумом и ИК-подсветкой на 400 м. Дополнительно повысить эффективность мониторинга зон особой важности можно с помощью включения в комплекс с микроволновым детектором STDM-102A поворотной биспектральной камеры-тепловизора, например, STX-IPPT5958AL. Она расширит спектр обнаружения еще и в сторону тепловизионного диапазона, что в целом позволит вести мониторинг в трех спектрах: микроволновом, видимом и тепловизионном.

Средствами программной платформы, являющейся неотъемлемой частью комплексного решения, можно выполнять управление оборудованием, просмотр видео в реальном времени, обработку сигналов, настраивать реагирование на тревоги, взаимодействие детектора STDM-102A и PTZ-камеры и др. Более того, имеется возможность объединить микроволновые детекторы в кластер и тем самым сформировать защитный «барьер» на охраняемом объекте. В интерфейсе ПО можно разделить пространство в «поле зрения» детектора на несколько секторов: зоны раннего предупреждения (цели обнаруживаются и отслеживаются по видео от камер), зоны маскирования (цели не отслеживаются) и зоны/линии тревоги (активируются сигнальная связь, запись/воспроизведение видео и др.). В дополнение к десктопной версии ПО доступно функциональное мобильное приложение.

Новый микроволновый детектор STDM-102A марки Smartec уже доступен для заказа в компании «АРМО-Системы».