Новые поворотные тепловизоры Smartec для охранного и технологического видеоконтроля

В линейке тепловизионного оборудования Smartec появились поворотные биспектральные IP-камеры STX-IPPT5958AL в компактном уличном корпусе, которые совмещают тепловизионный модуль, IP-камеру видимого диапазона с 40х объективом и ИК-подсветкой на 300 м и скоростной программируемый поворотно-наклонный механизм. Эти поворотные тепловизоры поддерживают три типа правил бесконтактного измерения температуры и комбинируют мониторинг температурного режима с визуальным контролем обстановки на обширных открытых территориях. Используя аналитику, STX-IPPT5958AL способны распознавать людей и транспортные средства, обнаруживать дым и точки возгорания. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Одновременный видеоконтроль обстановки в видимом и тепловом диапазонах и бесконтактное измерение температуры делает поворотные камеры-тепловизоры STX-IPPT5958AL инструментом для системы видеонаблюдения на объектах с обширной территорией в промышленном секторе, в сфере охраны природы и т.п., а также для мониторинга технологических процессов и нагревающегося оборудования. Видеомодуль IP-камеры базируется на сенсоре Sony (0.001 лк в цвете) с разрешением 2688х1520 пикселей и снабжен объективом с 40х оптическим зумом. Для того, чтобы поворотная камера могла формировать качественное видео в темноте, в корпус встроен ИК-прожектор с 300-метровой дальностью подсветки. Модуль тепловизора использует неохлаждаемый микроболометр с разрешением 640х512 пикселей, интерполируемым до 1920х1080 пикселей.

АРМО-Системы Новые поворотные тепловизоры Smartec для охранного и технологического видеоконтроля

Поддержка бесконтактного измерения температуры позволяет оперативно реагировать на изменения температур как во всей области обзора тепловизионного модуля камеры, так и в отдельных участках. При этом поворотные тепловизоры поддерживают три типа правил измерения температуры (точечный, линейный и зональный) и два диапазона измерений (от -20 до +150 °C либо от 0 до +550 °C), а при превышении предельно допустимых значений или фиксации недопустимой разницы температур активируют сигнал тревоги. Пользователи имеют возможность задавать 19 различных пороговых значений температуры для каждого конкретного объекта, точность измерения температуры тепловизором в STX-IPPT5958AL составляет ±2 °С или ±2%, а время отклика не превышает 0,03 секунды.

Дальность обнаружения нарушителей с помощью тепловизионного модуля STX-IPPT5958AL может достигать 3 км и более. Например, человека среднего роста (1,8 м) поворотный тепловизор, снабженный объективом 25 мм, может обнаружить на расстоянии до 1040 м, а распознать его – на удалении до 260 м. Максимальная дистанция обнаружения и распознавания автомобиля высотой 1,5 м и длиной 4 м составит 3194 и 799 м соответственно. Измерение температуры объектов размерами 0,2х0,2 м и 1х1 м тепловизор может выполнять на расстоянии 83 м и 417 м соответственно. Благодаря таким показателям STX-IPPT5958AL оптимальны для тепловизионного видеоконтроля в рамках систем охранного видеонаблюдения на средних и дальних дистанциях, и распознавания температуры на малых и средних дистанциях.

Видеоаналитика, реализованная в STX-IPPT5958AL, помогает фиксировать потенциально опасные события, и, за счет автоматической обработки данных, операторы системы безопасности получают объективные сведения для быстрого принятия взвешенных решений. Так, поворотные тепловизоры применяют функции обнаружения вторжения, пересечения одной или нескольких виртуальных линий, задержки в контролируемой области, движения в недопустимом направлении, входа в обозначенную зону и выхода из нее, и, кроме того, используют интеллектуальный модуль подсчета людей. Для расширения охранных возможностей STX-IPPT5958AL возможно подключение до семи опциональных внешних датчиков, двух оповещателей, микрофона и громкоговорителя.

Уличное исполнение корпуса позволяет эксплуатировать STX-IPPT5958AL при любых погодных условиях в диапазоне внешних температур от -40 до +60 °C. Новинка поставляется в металлическом кожухе, защищенном по классу IP66, а для очистки смотрового окна от пыли, грязи, снега, капель дождя и конденсата оборудована стеклоочистителем, работающим по принципу автомобильных дворников. Еще одной конструктивной особенностью STX-IPPT5958AL является мощный поворотный механизм, обеспечивающий вращение камеры с тепловизором на 360° со скоростью до 300°/с и наклон в пределах от -10° до +90° со скоростью до 240°/с. Предусмотрена возможность запрограммировать 400 предустановок, 8 маршрутов автосканирования, 12 туров патрулирования, а также алгоритмы умного трекинга.

Новые поворотные тепловизоры STX-IPPT5958AL марки Smartec уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».