Расширенные возможности видеоаналитики и температурного мониторинга с биспектральными камерами STX-IP2653AL rev.2 марки Smartec

Биспектральная IP-камера Smartec STX-IP2653AL rev.2 второго поколения предназначена для работы в рамках систем охранного видеонаблюдения и температурного мониторинга и рассчитана на уличные условия эксплуатации. Новинка выделяется компактными размерами корпуса, к тому же эта камера видеонаблюдения с тепловизором имеет предустановленные аналитические функции, такие как обнаружение дыма (включая выявление курильщиков), пламени, детекция людей и транспортных средств. Видеомодуль IP-камеры базируется на 5 Мп КМОП-матрице, а тепловизор использует неохлаждаемую матрицу с разрешением 256х192 пикс. (интерполяция до 704х576 пикс.) и поддерживает три типа правил измерения температуры в диапазоне от -20 до +150 °C. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Всепогодное исполнение позволяет эксплуатировать STX-IP2653AL rev.2 в большинстве регионов страны круглогодично: камера видеонаблюдения с тепловизором выпускается в металлическом корпусе, защищенном по классу IP66, и способна работать при температурах от -40 до +60 °С. Оптимизировать ракурс наблюдения на конкретном объекте помогает возможность подбора объективов, как для видео-, так и для тепловизионного модулей. Так, для IP-камеры предусмотрены исполнения с фиксированным объективом 4 мм или 8 мм, а для тепловизора – 3.5 мм, 7 мм либо 10 мм. Увеличение фокусного расстояния объектива камеры-тепловизора увеличивает дальность обнаружения, распознавания и идентификации объектов.

Эффективный круглосуточный видеоконтроль независимо от погодных условий средствами STX-IP2653AL rev.2 особенно востребован на различных инфраструктурных объектах. При этом сетевая камера видеонаблюдения с тепловизором обеспечивает трансляцию потоков высокого качества, разрешение которых достигает 2880х1620 пикс. в видимом диапазоне и 704х576 пикс. – в тепловизионном (интерполяция). Встроенный ИК-прожектор позволяет камере формировать черно-белое изображение в полной темноте. Для модификаций с оптикой 4 и 8 мм максимальная дальность ИК-подсветки составляет 35 и 50 м соответственно.

Бесконтактный температурный контроль является одним из преимуществ новинки STX-IP2653AL rev.2. Эта биспектральная камера видеонаблюдения с тепловизором позволяет задать на изображении до 20 различных участков температурного мониторинга, диапазон температурных изменений в которых варьируется от -20 до +150 °C, а точность измерения составляет ±2 °С или ±2 %. При этом доступны три типа правил измерения температуры (точечный, линейный, по площади). Такой функционал применим, например, для обнаружения перегрева или нештатного охлаждения критических зон кабелей, трубопроводов и оборудования в производственных цехах, на трансформаторных подстанциях, в серверных и т.д.

Интеллектуальные возможности камеры разнообразны и включают детекцию огня и дыма, а также фактов вторжения, пересечения одной или двух виртуальных линий, задержки в контролируемой области, движения в недопустимом направлении, входа в обозначенную зону и выхода из нее. К тому же камера видеонаблюдения с тепловизором поддерживает функцию подсчета посетителей. Важно отметить возможность применения как раздельной, так и совместной аналитической обработки изображения в видимом и тепловом диапазонах. За счет наличия штатных стробоскопа и громкоговорителя, поддерживается оповещение о тревогах посредством светозвуковой сигнализации. Подключение опционального микрофона делает возможной детекцию аномальных звуков, а также установление двусторонней аудиосвязи.

Новая IP-камера видеонаблюдения с тепловизором Smartec STX-IP2653AL rev.2 уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».