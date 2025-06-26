Представлена первая у Smartec система передачи извещений о пожаре Vesta-01F-SPI

В ассортименте Smartec появилась собственная система передачи извещений о пожаре (СПИ) Vesta-01F-SPI. Она представляет собой сертифицированное решение для централизованного мониторинга и управления пожарной автоматикой на объектах, находящихся на значительном удалении от централизованного пожарного поста. Эта система передачи извещений соответствует с п. 4.1.2 ГОСТ 34701 и может работать как по собственным каналам связи, так и по каналам связи сторонних организаций. В ее состав входят прибор объектовый оконечный (ПОО) SPI-POO, прибор пультовой оконечный (ППО) SPI-PPO, радиоретранслятор (РТР), а также автоматизированное рабочее место оператора (АРМ) с визуализацией на графических планах и инструкциями для диспетчера. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Взаимодействие оборудования пожарной автоматики на удаленном объекте с центральным постом в рамках системы передачи извещений о пожаре выполняют два основных устройства: прибор объектовый оконечный (ПОО) SPI-POO и прибор пультовой оконечный (ППО) SPI-PPO. При этом SPI-POO ставиться непосредственно на защищаемом объекте и обеспечивает сбор данных с приемно-контрольных приборов (ППКП) и передачу на их основе извещений, таких как «Пожар», «Внимание», «Неисправность» и т.д., а также контролирует исправность шлейфов сигнализации и линий связи. Для повышения надежности передачи данных от SPI-POO «в центр» используется основной либо резервный канал связи.

На стороне центрального поста от системы Vesta-01F-SPI размещается прибор пультовой оконечный (ППО) серии SPI-PPO. Он принимает, регистрирует, хранит и отображает информацию, поступающую от SPI-POO напрямую или через радиоретранслятор (РТР) SPI-RTR, который применяется, если из-за большого расстояния или помех система передачи извещений не может использовать прямой канал. SPI-PPO информирует оператора о типе тревоги, адресе объекта и времени события, контролирует работоспособность каналов связи с SPI-POO и SPI-RTR и передает извещения на автоматизированное рабочее место (АРМ). Отметим, что ППО выпускается в корпусе для настенного монтажа (SPI-PPO-1) и для настольного размещения (SPI-PPO-2).

Контроль состояния системы передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированное рабочее место диспетчера (АРМ) SPI-АRМ с пользовательским интерфейсом. Для мгновенного реагирования на тревожные события, которые фиксирует система передачи извещений, в панели «Объекты» и на графических планах любое изменение состояния пожарной автоматики отображается изменением цвета пиктограмм/полигонов. В случае возникновения тревожного события в окне «Тревожное окно» отобразится графический план с указанием объекта, зоны и устройства, перешедший в тревожное состояние, а в окне «События» будут отображаться все изменения состояния системы и инструкция по дальнейшим действиям.

Все компоненты системы передачи извещений Vesta-01F-SPI от Smartec уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».