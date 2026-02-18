Новинка от Smartec: сплиттер PoE для питания 12 В оборудования без PoE в сети Ethernet

Семейство сетевого оборудования Smartec пополнили PoE-сплиттеры ST-NP001MA-MS, предназначенные для подачи питания на IP-камеры и другое 12 В оборудование без PoE по сети Ethernet. Новинки сохраняют удобство использования технологии PoE для устройств, которые ее не поддерживают, встраиваясь между PoE-коммутатором/PoE-инжектором и конечным устройством и выделяя линию питания 12 В со стандартным штекером 2,1×5,5 мм. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Для максимального удобства применения и защиты оборудования PoE-сплиттер снабжен световой индикацией состояния, защитой от импульсных перенапряжений до 4 кВ и электростатических разрядов – до 8 кВ.

Запитать устройство без поддержки PoE, не прокладывая лишних проводов питания от сети, – основная функция и преимущество использования PoE-сплиттеров ST-NP001MA-MS. Встраиваясь между PoE-коммутатором (маршрутизатором) либо PoE-инжектором и конечным устройством, PoE-сплиттер разделяет линию Ethernet на канал передачи данных и отдельный выход питания (Jack 2,1×5,5 мм), что удобно при установке IP-камер без PoE, а также сетевых модулей или другой периферии в труднодоступных местах.

Совместимость с распространенным сетевым оборудованием ST-NP001MA-MS обеспечивает поддержка стандартов IEEE 802.3af/at и передача данных до 100 Мбит/с. При этом PoE-сплиттер имеет входной PoE-порт и выходной Data-порт RJ-45, а на выходе формирует стабилизированное напряжение 12 В постоянного тока до 1 А — этого достаточно для большинства стандартных IP-камер без PTZ, в том числе уличных, а также многих других сетевых устройств.

Световая индикация и встроенная защита от перенапряжений упрощают настройку и эксплуатацию PoE-сплиттера. Индикация помогает быстро определить наличие соединения и подачи питания, а защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) до 4 кВ и электростатических разрядов до 8 кВ снижает риск повреждения конечного оборудования при наведенных импульсах в линии и электростатических разрядах.

Устанавливать сплиттер рядом с питаемым устройством – в монтажной коробке, внутри корпуса или закрепив стяжками на кабеле/кронштейне – позволяют его компактные размеры и отсутствие специальных требований к монтажу. При этом данный PoE-сплиттер рассчитан на работу при температуре от –10 до +55 °С и влажности до 90% (без конденсации).

Новые PoE-сплиттеры ST-NP001MA-MS марки Smartec уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».