«Мультилаб» выпустила обновление видеоредактора VSDC

Компания «Мультилаб» выпустила обновление видеоредактора VSDC 8.2. Команда разработчиков последние несколько месяцев работала над расширением функциональности редактора и удобством его использования. Среди основных изменений можно выделить работу с цветом и ключевыми кадрами, новый тип гистограммы вектороскоп и поддержку прокси-файлов.

Среди новшеств, представленных в релизе:

Работа с цветом и ключевыми кадрами – начиная с версии 8.2, в VSDC появилась новая функция для цветокоррекции, которая позволяет многократно изменять цветовые значения по ключевым кадрам при работе с эффектами, имеющими параметр цвета.

Поддержка прокси-файлов для обеспечения более плавной и эффективной работы при монтаже видео. В новой версии появилась возможность создавать легковесные копии оригинальных медиа-файлов, которые будут использоваться в процессе монтажа. Это значит, что все эффекты и изменения применяются к более легкому файлу, не нагружая процессор и не замедляя работу программы. При экспорте проекта все эффекты и правки сохранятся в исходном высококачественном видео.

В обновлении реализована возможность предпросмотра эффектов и шаблонов в окне источников перед их применением. Теперь можно увидеть предварительный результат применения данных элементов и выбрать наиболее подходящий эффект. Кроме того, данное окно отображает все ресурсы, добавленные в проект, что значительно упрощает и ускоряет поиск нужного материала.

Вектороскоп – это круговая диаграмма, которая поможет анализировать цвета, оттенки и насыщенность изображения. Ориентируясь на радиусную линию данного инструмента можно с легкостью подобрать оттенки, наиболее близкие к цвету кожи, и осуществить необходимую цветокоррекцию.

Расширена функциональность таймлайна – добавлено окно для отображения уровня громкости. Данное улучшение позволяет в режиме реального времени отслеживать изменения звука при применении эффектов или сравнивать его с другими аудиофайлами.

Теперь можно привязать текст не к одной, а сразу к двум кривым линиям, растягивая его между ними. Этот инструмент поможет создавать уникальные логотипы, баннеры и заголовки, предоставляя полный контроль над дизайном новых форм.

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В обновленном эффекте «Перспективы» стало возможным привязывать объект к точкам отслеживания, анимировать их и создавать динамичные визуальные композиции, искажения и трансформации.

Свойства аудиоспектрограммы были дополнены новым параметром, который позволяет создавать эффект эха и делает визуализацию звука более динамичной.

Улучшения коснулись и «Эффекта воды» – помимо создания капель дождя на изображении, в обновленном редакторе появилась возможность использовать точки отслеживания и создавать реалистичные волны.

Обновленные кодеки AVC и HEVC теперь поддерживают 10-битное сжатие. Это позволяет кратно улучшить цветопередачу экспортируемых проектов, делая готовые видеоматериалы более качественными.

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Важным нововведением является возможность редактирования параметров по оси X или оси Y независимо друг от друга. Теперь, удерживая клавишу Shift, можно точно настраивать и контролировать правки по каждой из осей отдельно.

Новая версия редактора VSDC доступна для скачивания на сайте компании «Мультилаб».