«Армо-cистемы» начала продажи видеорегистратора для камер видеонаблюдения Smartec с интеллектуальными функциями

Линейка продукции Smartec пополнилась интеллектуальным сетевым видеокомплексом «под ключ» на базе видеорегистратора STNR-1650. Готовые IP-видеосистемы на основе этого регистратора и биспектральных камер видимого и тепловизионного диапазонов STX-IP2653AL предназначены для охранного и температурного мониторинга. Регистратор обеспечивает удобную настройку обслуживаемых камер через собственное меню, а также поддерживает функции распознавания лиц и сравнение их с материалами базы данных, классификации объектов и считывания автомобильных номеров, умный поиск в архиве и др. Универсальный сетевой видеорегистратор для камер видеонаблюдения – это аппаратное решение для записи и отображения видео с разрешением 4K в реальном времени. STNR-1650 поддерживает звуковые оповещения, push-уведомления, е-mail-сообщения и активацию оборудования, подключенного к тревожному выходу.

Видеокомплекс на основе видеорегистратора STNR-1650 и камер видеонаблюдения – это готовое решение для интеллектуального видеомониторинга. STNR-1650 – это аппаратная часть видеосистемы «под ключ», другим компонентом которой являются камеры видеонаблюдения Smartec STX-IP2653AL, чувствительные в видимом и тепловизионном диапазонах. При совместном использовании, видеорегистратор для камер видеонаблюдения поддерживает их удобную настройку через собственное меню, а также функции распознавания лиц, считывания номеров автомобилей, классификации таких объектов, как человек или транспорт, умного поиска в архиве и др. Регистратор способен записывать и отображать видео с разрешением 4K (до 12 Мп) в реальном времени в режиме stand alone и в составе распределенных систем. Помимо этого, STNR-1650 поддерживает звуковые оповещения, push-уведомления, е-mail-сообщения и активацию оборудования, подключенного к тревожному выходу.

Сетевой видеорегистратор STNR-1650 и биспектральные камеры STX-IP2653AL оптимально подходят для интеллектуального тепловизионного и визуального мониторинга, как для защиты периметра, так и для выявления нештатных ситуаций на промышленных и административных объектах. Камеры-тепловизоры STX-IP2653AL способны осуществлять измерение температуры в диапазоне от -20 до +150 °С с точностью ±2 °C/±2%, обнаруживать и распознавать людей и транспортные средства на больших дистанциях. Эти камеры применимы также для выявления дыма, пламени и очагов возгорания.

Среди функций видеоаналитики важно отметить такие возможности комплексного решения, как: мониторинг и отображение температуры объектов в режиме реального времени, распознавание лиц (сравнение с базой данных), захват и обработка автомобильных номерных знаков. Наличие у STNR-1650 функции интеллектуального поиска позволяет оперативно находить нужные фрагменты в видеоархиве по времени, изображению и другим критериям.

Еще одной важной особенностью 16-канального видеорегистратора является способность записи видеопотоков высокого и низкого разрешения, что позволяет оператору одновременно просматривать в записи максимальное число каналов от камер видеонаблюдения без риска перегрузки системы. Сохранение потоков видео с высоким разрешением без кратного роста требуемого объема дискового хранилища возможно, благодаря компрессии в формате H.265. Такой способностью обусловлена также повышенная производительность и эффективность работы с видеоархивом в случае удаленного доступа к системе по каналам связи с низкой пропускной способностью.

Дмитрий Казаринов, «СофтТелематика»: Цифровизация приближает нас к эре беспилотного транспорта Цифровизация

Немаловажно, что предусмотрено воспроизведение архива в режиме реального времени при одновременном отображении до 16 записанных каналов. Для подключения локальных мониторов STNR-1650 имеет выходы стандартов HDMI (до 4K) и VGA. Для многоканального сетевого доступа к одному или нескольким видеорегистраторам Smartec, обслуживающим камеры видеонаблюдения, имеется управляющее ПО.

К преимуществам STNR-1650 относится встроенный 16-портовый коммутатор общей мощностью 130 Вт и портами для прямого подключения IP-камер, получающих питание по технологии PоE (IEEE802.3af/at).

Сетевой видеорегистратор для камер видеонаблюдения STNR-1650 марки Smartec уже доступен для заказа в компании «Армо-cистемы».