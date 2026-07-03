ИТ-директор ОСК рассказал о внедрении ИИ в судостроительной компании с выручкой 525 миллиардов

Выручка Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по итогам 2025 г. достигла 525 млрд руб. За три года компания передала заказчикам около 110 кораблей и судов, из них почти 50 — в рекордном 2025 г. Одним из драйверов роста становится цифровизация и внедрение искусственного интеллекта. О том, что сделано для этого и как будет строиться работа дальше, рассказал директор департамента цифровой трансформации и ИТ ОСК Андрей Бреган на форуме «CNews FORUM Кейсы 2026».

Цифровая модель вместо бумажных чертежей

Судостроение — отрасль с особыми процессами. Сроки создания кораблей измеряются годами и даже десятилетиями, а элементная база даже одного изделия — это сотни миллионов деталей.

Как рассказал ИТ-директор ОСК Андрей Бреган на «CNews FORUM Кейсы 2026» такие объемы данных требуют особых подходов к цифровизации и внедрению искусственного интеллекта. В судостроительной отрасли все операции выполняются последовательно, и если на предыдущем этапе возник простой или удорожание, это неизбежно повлечет увеличение стоимости и срыв сроков. Но даже с помощью искусственного интеллекта нельзя кратно ускорить такие процессы, как сварка или резка металла — однако можно выиграть время за счёт управления процессами с помощью цифровизации.

Андрей Бреган из ОСК выступил на "CNews Forum Кейсы 2026"

«Мы все прекрасно слышим, что скорость меняется, меняется скорость требования заказчика, ему нужно быстрее, он готов платить рублем за быстрый продукт, за быстрое решение своей проблемы. Но мы сталкиваемся с физическими объектами в нашем мире, судостроение — это такие процессы, как сварка, резка металла. Это нельзя кратно ускорить даже с помощью искусственного интеллекта», — пояснил Бреган.

Выход — использование цифровизации на всех этапах изготовления изделия. Она позволяет моделировать ситуации, прогнозировать риски и управлять процессами на основе данных, а не бумажных документов. В идеале — создавать цифровых двойников производства.

«Выясняется также, что если мы будем воспринимать судостроение только как постройку судна или корабля, то окажется, что его эффективность вообще нецелесообразна, потому что непосредственно на постройку сосредоточено порядка 10% стоимости в деньгах или во времени. Все остальное находится либо на предыдущих этапах, либо управляется не нами. Чтобы мы могли моделировать, прогнозировать и управлять процессом, необходимо иметь некую цифровую модель, автоматизированную с точки зрения процессов. Мы должны иметь возможность гонять эту модель и моделировать различные ситуации. Всё управление должно осуществляться на базе цифровой модели. В пределе — это цифровой двойник», — заявил Бреган.

Такой подход даёт гармонизацию всего ИТ-ландшафта судостроительной отрасли. Для прогнозирования и управления процессами недостаточно контролировать только верфь — необходимо видеть всю цепочку создания изделия.

Импортозамещение

Ещё один вызов для судостроительной отрасли — импортозамещение. Первый блок проектирования в ОСК до сих пор осуществляется на базе зарубежных решений, которые давно покинули российский рынок. Речь идет о CAD-системах, таких как Aveva, и других инструментах параметрического моделирования.

«Управление информационной моделью — это не просто трехмерный каркас или какой-то объект. Информационная модель имеет параметрическое представление, когда каждый объект может быть представлен в виде связного набора цифровых параметров, которые имеют конкретное значение. И меняя значения, мы меняем, собственно говоря, геометрию судна», — пояснил Бреган.

По его словам, сейчас CAD-системы становятся «редакторами параметрического представления модели». Однако переход на отечественные решения требует не только замены ПО, но и перестройки всей модели управления данными.

В рамках стратегии цифровой трансформации ОСК реализует три ключевых проекта. Первый — «тяжёлый CAD» — создание инструмента управления информационной моделью. Второй — «цифровое производство» — управление производственной деятельностью на основе цифровой модели, как созданной с помощью нового инструмента, так и с использованием Legacy-систем, которые пока сохраняются. Третий проект — «безбумажная корпорация» — переход от бумажных цифровых документов к структурированным данным, управлению наборами связанных данных на уровне корпораций. Как следствие — создание единой инфраструктуры защищённого хранилища, отвечающего требованиям регуляторов.

Презентация Андрея Брегана на "CNews FORUM Кейсы 2026"

По словам Брегана, цифровая зрелость на каждом этапе сильно разнится.

«У нас есть и бумага, и бумажные чертежи, и локальная автоматизация, когда мы из трёхмерной модели делаем чертежи и передаём их на производство. Есть интеграция между различными системами управления. Мы построили PDM-хранилище и сейчас объединяем участников жизненного цикла в одном информационном пространстве, выходя на управление цифровой моделью в рамках проекта «Цифровая верфь»», — отметил Бреган.

Кейс — «Красное Сормово»

По словам Брегана, на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде ОСК начала реализовывать проект на отечественном программном обеспечении в 2025 г. Цифровая модель изделия передаётся на производство, где на её основе формируются технологические карты. Модель последовательно разбивается на цеха, а цеха — на отдельные операции. В результате формируется полный технологический состав каждого изделия, что позволяет планировать выпуск на уровне сменно-суточных заданий.

Презентация Андрея Брегана на "CNews FORUM Кейсы 2026"

Готовые задания поступают в цеха, где для рабочих установлены киоски и планшеты. Каждый сотрудник может подтвердить выполнение своей операции в цифровой системе. Таким образом, на уровне транзакций выполнения технологических операций вся информация собирается в единый центр.

Все изделия сводятся в портфель проектов. По каждому из них можно увидеть наглядную картину: серым цветом отображается плановое задание, темно-синим — фактическое выполнение на конкретную дату. Судостроительная и машиностроительная части традиционно разделены, поэтому в данном кейсе они также отображаются отдельно.

По словам ИТ-директора ОСК, это только первый шаг.

«Когда мы успешно соберём данные с уровня конкретной операции, мы сможем их анализировать. Без этого применение искусственного интеллекта невозможно, потому что мы не понимаем, как структурированы данные. Построение информационной модели уже сейчас позволяет нам прогнозировать выполнение заказов и контролировать ход их выполнения на заводе «Красное Сормово». Всё это сделано в отечественном ПО», — заявил Андрей Бреган.

Что дальше? Три направления для ИИ

В ОСК выделяют три вектора развития искусственного интеллекта. Первый — автоматизация рутинных операций. «Достаточно просто автоматизируется. Мы уже двигаемся в этом направлении, когда можем часть регламентированных операций перевести в цифру и навести на них агентов», — пояснил Бреган.

Второе направление — использование ИИ на каждом этапе жизненного цикла изделия. По замыслу, цифровой помощник будет давать подсказки конструкторам и технологам, помогать в поиске оптимальной теоретической поверхности корпуса или более оптимальном прохождении изделия вдоль технологической цепочки. Но принимать решение ИИ пока не доверили, потому что он пока не видит всей последовательности технологических операций.

Третье направление — применение ИИ внутри самих изделий, прежде всего в беспилотных судах. «Решения позволяют нам реагировать на изменяющуюся среду. Беспилотное изделие самостоятельно принимает решения в рамках задачи, которая перед ним поставлена», — сказал директор департамента ОСК.

Но приоритетом в настоящее время остаётся автоматизация на основе уже накопленных данных и бизнес-процессов, резюмировал Андрей Бреган.

Презентация Андрея Брегана на "CNews FORUM Кейсы 2026"

Очередной «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» прошел 18 июня 2026 г. в Москве.

Основной темой стало использование новейших технологий в процессе цифровой трансформации. Эксперты в области информационных технологий поделились своими историями о том, как они совершали ошибки и как находили успешные решения. Они также рассказали о преимуществах, которые получили их заказчики в результате внедрения этих технологий.