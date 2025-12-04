«Авито Работа»: сварщики вошли в тройку самых востребованных квалифицированных рабочих

Сварщики стали вторыми среди самых востребованных квалифицированных рабочих на платформе «Авито Работа». По итогам осени 2025 г. число вакансий для сварщиков выросло на 44%, а активность соискателей увеличилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Средний уровень предлагаемых зарплат достиг 190,5 тыс. руб/мес, что на 63% превышает показатели осени 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Сварщики вошли в десятку самых высокооплачиваемых рабочих профессий, опередив токарей и сверловщиков. Средняя зарплатная вилка составляет 165-270 тыс. руб/мес. Особенно активно осенью 2025 г. вырос спрос на сварщиков в Камчатском крае (+119% за год), Ленинградской (+83%) и Амурской областях (+71%). Следует отметить, что итоговый заработок специалистов зависит от опыта, ранга, компании и региона работы.

Число резюме на вакансию сварщика в III квартале 2025 г. увеличилось на 87% год к году. Самая многочисленная группа кандидатов — специалисты 35–44 лет (36%), однако профессией также интересуется более широкая аудитория: особенно быстро растет интерес среди молодежи 18–24 лет — в III квартале текущего года число резюме молодых соискателей на эту позицию выросло более чем в два раза (+104%) за год.

Современные специалисты ценят не только высокий доход, но и комфортные условия работы, стабильность, прозрачные карьерные перспективы и возможности для обучения. На фоне дефицита кадров работодатели активно расширяют пакет бонусов: в III квартале 2025 г. бесплатное питание в вакансиях сварщиков упоминалось на 41% чаще, обучение — на 38%, подарки детям — на 35%, а корпоративные скидки — на 30% по сравнению с прошлым годом.

Сегодня работодатели активно развивают кадровый потенциал сварщиков: число вакансий с возможностью повышения квалификации за счет компании выросло на 28% за год. Больше всего подобных предложений осенью 2025 г. появилось в Краснодарском крае (+160% за год), Алтайском крае (+144%) и Тюменской области (+112%).

Компании также постепенно расширяют границы найма и активнее привлекают в том числе соискателей пенсионного возраста — таких вакансий осенью 2025 года стало на 7% больше, при этом число откликов на такие предложения выросло на 38% за год, а средняя предлагаемая зарплата для соискателей на такие вакансии достигала 179 тыс. руб/мес.

«Спрос на сварщиков растет не только из-за расширения производства, но и потому, что эта профессия становится критически важной в глобальном масштабе. Даже на уровне крупнейших мировых компаний признают, что квалифицированные рабочие — ключевой ресурс на десятилетия вперед. Показательно, что гендиректор Ford Джим Фарли отправил 17-летнего сына поработать сварщиком, объясняя это тем, что миру остро не хватает рабочих специалистов, а навыки работы руками не может заменить даже самый продвинутый искусственный интеллект. Российский рынок подтверждает эту тенденцию: более половины вакансий сегодня приходится на полуавтоматическую сварку, где требуется высокая производительность и ровные швы. При этом полностью ручная сварка все еще широко востребована на рынке и упоминается в 31% вакансий», — сказала Людмила Вавилова, старший менеджер по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы».

Что касается российского рынка труда в целом, то он постепенно движется к гармонизации: по итогам осени 2025 г. число вакансий на «Авито Работе» увеличилось на 49% год к году, а число откликов — на 27%. Средние зарплатные предложения по вакансиям достигли 86,3 тыс. руб/мес (+5% за год). Компании продолжают нанимать сотрудников, но смещают акцент с количественного расширения штата на качество подбора, адаптацию новых сотрудников и развитие текущих команд.

Работодатели стали чаще предлагать обучение новым сотрудникам: число таких вакансий в III квартале 2025 г. выросло на 67% за год. Также компании расширяют пакет дополнительных бонусов и льгот. В числе самых востребованных сотрудниками опций — премии (50%), ДМС (32%), бесплатное питание или его компенсация (24%), дополнительные выходные (23%) и обучение за счет компании (21%).