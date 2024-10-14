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Техника Импортонезависимость
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У российского погрузчика СИЛАНТ российский контроллер

До недавнего времени основными поставщиками систем управления тяговым электроприводом являлись крупные компании с устоявшимися позициями – Cutis, ZAPI, SME и т.д. С введением санкций эту нишу занял Китай. Чтобы снизить зависимость отечественных потребителей от поставок из-за границы, российские производители активно решают задачу импортозамещения и в этой сфере.

Решить проблему острой нехватки электронных комплектующих нашему предприятию предложил российский производитель ООО «Конструкторское Бюро «Электромаш».

Мероприятия по импортозамещению компонентов электропогрузчиков СИЛАНТ начались еще в 2023 г. Поводом для сотрудничества стало знакомство на выставке «МосЭлектроТранс» в сентябре 2023 г. Об этом CNews сообщили представители ООО «Чебоксарский завод силовых агрегатов»

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Чебоксарский завод силовых агрегатов
У российского погрузчика СИЛАНТ российский контроллер

Первый образец электропогрузчика ПЭ 2,0 с системой управления электроприводом производства Конструкторского Бюро «Электромаш» был представлен уже в мае 2024 г., что привлекло внимание потенциальных потребителей.

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В настоящий момент система управления проходит тонкую настройку и внутризаводские испытания. Так же у российского погрузчика будет свой собственный дисплей. На фото открытого корпуса видно внутренности одного из изделий: печатная плата, компоновочные решения, монтаж компонентов – все это собственного производства нашего партнера. Программная часть также написана разработчиками самостоятельно.

«До конца этого года планируем выйти на серийный выпуск электропогрузчиков с новыми компонентами. Что касается электродвигателя, то в этом направлении ведется активная работа по созданию собственного комплекта электропривода. В ближайшей перспективе будем стремиться импортозаместить и этот компонент», - сказал технический директор Илья Дурандин.

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