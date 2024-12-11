Решение «Нейроинформ Saas» включено в реестр отечественного ПО

Программный продукт «Нейроинформ SaaS» включен в Единый реестр отечественного ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Включение решения «Нейроинформ SaaS» в реестр дает возможность приобретать продукт тем компаниям, которые могут использовать только российские ИТ-решения или же сознательно выбирают именно отечественное ПО по ряду причин.

Сервис «Нейроинформ SaaS» был разработан для детального анализа и оценки киберугроз. С помощью данного решения пользователи могут получить подробную информацию о проблемах и уязвимостях в ИТ-инфраструктуре компании. Сервис предназначен для организаций, представляющих средний бизнес, где нет специалистов по информационной безопасности.

«Нейроинформ Saas» способен обнаружить и проанализировать любые активы компании, которые доступны в интернете. Используя машинное обучение и искусственный интеллект, система анализирует результаты сканирования и выявляет закономерности, связанные с потенциальными угрозами, которые могут быть не очевидны при ручном анализе. Также система использует облачные технологии, которые обеспечивают масштабируемости и доступность сервиса.

«Включение «Нейроинформ SaaS» в реестр отечественного ПО является важным событием для нашей компании. В последнее время мы замечаем, что количество киберугроз постоянно растет, и в данной ситуации российским организациям необходимо регулярно проводить анализ и оценку киберугроз. В первую очередь наше решение будет актуально для тех организаций, которым необходимо использовать только российские ИТ-решения и наш сервис облегчает проведение оценки киберзащищенности для таких компаний», – отметил Александр Дмитриев, генеральный директор компании «Нейроинформ».