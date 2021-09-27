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Устройства «Рутокен» обеспечат безопасную работу в AlterOS

«Актив», разработчик и производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, и ГК «Алми», российский системный интегратор, завершили испытания на совместимость и корректную работоспособность средств криптографической защиты информации «Рутокен» и решений AlterOS.

AlterOS – российская операционная система на Linux последнего поколения, предназначенная для решения широкого спектра прикладных задач и свободно интегрируемая в ИТ-инфраструктуру государственных и коммерческих организаций любого уровня сложности.

В операционной системе AlterOS токены «Рутокен» выполняют роль защищенных аппаратных носителей и обеспечивают двухфакторную аутентификацию для безопасного доступа к приложениям, сервисам и учетным записям в операционной системе. Кроме того, устройства «Рутокен» обеспечивают безопасное хранение ключей электронной подписи, а токены линейки «Рутокен ЭЦП 2.0» способны формировать квалифицированную электронную подпись «на борту», то есть являются полноценными СКЗИ. Совместное решение компаний «Актив» и ГК «Алми» может быть использовано для работы в государственных и коммерческих организациях, предъявляющих высокие требования к защите конфиденциальной информации.

В рамках тестовых испытаний специалистами компании «Актив» и ГК «Алми» проверены совместимость и корректная работоспособность криптографических ключевых носителей «Рутокен ЭЦП 2.0 2100» (форм-факторы USB, micro, Type-C), а также токенов «Рутокен Lite» (форм-факторы USB, micro), «Рутокен ЭЦП PKI» и «Рутокен S» (форм-факторы USB, micro). По результатам испытаний партнеры подписали сертификат соответствия, устройства «Рутокен» вошли в список рекомендуемых к работе с решениями AlterOS ключевых носителей.

Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций компании «Актив», сказал: «В партнерстве с ГК «Алми» мы создали полностью отечественное решение, которое будет надежной и экономически выгодный альтернативой программным продуктам зарубежных вендоров. Уверены, что российские частные и государственные компании, развивающие цифровые сервисы, по достоинству оценят удобство использования, интеграционные возможности и уровень безопасности, обеспеченный устройствами «Рутокен».

Cтанислав Орлов, технический директор ГК «Алми», сказал: «Современные реалии диктуют такие правила, что информационная безопасность все чаще становится одним из главных направлений развития в частных и государственных компаниях. Мы очень рады, что подтвержденное корректное совместное функционирование решений компании «Актив» и ГК «Алми» позволит выстроить максимально возможный уровень безопасности пользователей».

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