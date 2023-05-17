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Коммутаторы «Т-ком» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации включило коммутаторы производства «Т-ком» (предприятие топливной компании «Росатома» ТВЭЛ) в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Об этом CNews сообщил представитель «Т-ком».

Наличие у коммутаторов «Т-ком» статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения позволит заказчикам снизить технологическую зависимость от иностранных производителей, повысить степень доверия сетей связи, компаниям с государственным участием – выполнить задачу импортозамещения.

Речь идет о коммутаторах ТГК 125 24/4д 2П/Т и ТГК 125-24/4д-М/Т. Коммутаторы этой серии поддерживают полный набор функций второго уровня, включая протоколы многоадресной рассылки, зеркалирования трафика, протоколы защиты от петель и протоколы агрегирования каналов. Также присутствует поддержка Auto Surveillance VLAN (ASV) и Auto Voice VLAN, что делает их оптимальным решением для развертывания систем видеонаблюдения и IP-телефонии. Помимо этого, коммутаторы содержат широкие возможности для обеспечения безопасности сети, такие как списки управления доступом, сегментация трафика, ограничение максимального количества изучаемых MAC-адресов на портах, защита от DoS-атак и др.

«Благодаря наличию собственного центра разработки «Т-ком» непрерывно совершенствует свои продукты и услуги. Разработка новых продуктов позволяет компании составить конкуренцию ведущим производителям телекоммуникационного оборудования. Включение оборудования «Т-ком» в единый реестр российской радиоэлектронной продукции является важным шагом, который мы сделали для обеспечения технологического суверенитета и информационной безопасности государства», – отметил генеральный директор «Т-ком» Сергей Дорофеев.

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы телекоммуникационной инфраструктуры своих клиентов «Т-ком» выстроил систему многоуровневой непрерывной поддержки по всей стране. Гарантийная поддержка «Т-ком» включает в себя информационную и техническую поддержку, гарантийный ремонт или замену оборудования, а также скачивание стандартных обновлений ПО. Услуга расширенной технической поддержки доступна более чем в 120 городах России.

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