Ericsson и Microsoft будут вместе создавать решения для подключенных автомобилей

Ericsson и Microsoft представили объединенное решение для подключенных автомобилей нового поколения. Ericsson развернет свое решение Connected Vehicle Cloud поверх платформы Microsoft Connected Vehicle Platform, представляющей собой набор услуг, построенных на облачной инфраструктуре Microsoft Azure. Объединенное решение двух компаний поможет автопроизводителям быстрее и с меньшими затратами создавать и масштабировать транспортные услуги, такие как управление парком транспортных средств, апгрейд программного обеспечения по беспроводной сети и подключенные услуги для обеспечения безопасности. Партнеры представят гибкое модульное решение со множеством различных опций.

Платформа Connected Vehicle Cloud компании Ericsson используется для подключения более четырех миллионов транспортных средств в 180 странах мира – это примерно 10% мирового рынка подключенного транспорта. Автопроизводителям требуется гибкость развертывания и возможность масштабирования сервисов, и платформа обеспечивает эти потребности, а также предусматривает поддержку любых транспортных услуг, предоставляемых за счет подключения к мобильному интернету.

Платформа Connected Vehicle Cloud решает проблемы автопроизводителей, связанные с необходимостью предоставлять услуги в режиме 24/7 и управлять подключенными услугами в течение их жизненного цикла с гарантированным уровнем качества.

Microsoft Connected Vehicle Platform (MCVP) дает автопроизводителям возможность ускорить запуск безопасных, удобных и персонализированных услуг, оказываемых с помощью подключения к интернету. MCVP сочетает облачную инфраструктуру, новейшие технологии и услуги на базе технологий ИИ и IoT с возможностями широкой экосистемы партнеров. MCVP – стабильная облачная платформа для всех цифровых сценариев, на базе которой можно развертывать сервисы для пользователей, в том числе информационно-развлекательные, улучшенной навигации, автономного вождения, телематические и прогнозные услуги, а также обновление ПО по воздуху. Среди других достоинств MCVP – гипермасштабируемость и всемирная доступность, а также соответствие требованиям локального законодательства, благодаря возможностям Microsoft Azure.

«В результате партнерства Ericsson и Microsoft представят рынку многоцелевую масштабируемую платформу для подключенного транспорта. Наши интегрированные решения помогут автопроизводителям ускорить развитие услуг для подключенного транспорта и сделать жизнь водителей и пассажиров более комфортной», – сказала старший вице-президент и глава бизнес-подразделения технологий и новых направлений бизнеса Ericsson Аса Тамсонс (Åsa Tamsons).

«Вместе с Ericsson мы намерены упростить развитие услуг для подключенного автотранспорта, чтобы помочь автопроизводителям сфокусироваться на потребностях клиентов и ускорить появление уникальных персонализированных услуг для водителей», – отметила исполнительный вице-президент по развитию бизнеса компании Microsoft Пегги Джонсон (Peggy Johnson).