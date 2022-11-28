«Ред софт» подтвердила совместимость «Ред ОС» с ПК и АРМами «Гравитон» на материнской плате «Кама»

Производитель вычислительной техники «Гравитон» и «Ред софт» провели тестирование и подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС» с системными блоками и автоматизированными рабочими местами (АРМ) на основе материнской платы собственного производства «Кама».

Испытания подтвердили надежную работу операционной системы на новых системных блоках Д51И и Д31И, а также АРМ АП51И и АП31И, произведенных на основе материнской платы «Кама». По итогам тестирования выдан сертификат совместимости.

«Для нас как производителя важно создавать технику, способную поддержать работу пользователей на разных операционных системах. Поэтому большое внимание мы уделяем тестированию и проверке нашего оборудования на совместимость. Новая серия ПК и АРМ успешно прошла все необходимые испытания и отлично справилась с нагрузками под управлением “Ред ОС”», — сказал Сергей Кочепасов, директор по продуктам «Гравитон».

«Когда мы говорим об импортозамещении, то подразумеваем в первую очередь создание отечественных программно-аппаратных комплексов. Благодаря широкой экосистеме “Ред ОС” способна удовлетворить требованиям безопасности, удобства и функциональности за счет совместимости с отечественным прикладным ПО и «железом». “Гравитон” — один из наших надежных технологических партеров. Мы регулярно проводим тестирования, благодаря чему способны предложить заказчикам качественные комплексные решения», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Гравитон» — это отечественная компьютерная техника. Клиентские устройства и серверное оборудование «Гравитон» разрабатываются и производится на территории России для корпоративных и государственных заказчиков. Продукция компании включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции России.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

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«Гравитон» — разработчик и производитель отечественной вычислительной техники. Компания ведет полный цикл разработки и производства техники. Ассортимент продукции включает клиентские устройства, серверное оборудование и программно-аппаратный комплекс гиперконвергентной инфраструктуры на базе ПО из реестра Минцифры России. Продукция компании внесена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России и соответствует требованиям импортозамещения, сертифицирована ТР ТС, МПТ, РЭП, Минцифры.

«Ред софт» — российский разработчик и поставщик ИТ-решений и услуг; резидент «Сколково», член АРПП «Отечественный софт» и «Руссофт». Компания осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного технологического стека. «Ред софт» обладает собственной линейкой продуктов: «Ред ОС», СУБД «Ред база данных», «Ред платформа», «Ред виртуализация», «Ред шлюз» и др. Продукты входят в Реестр отечественного ПО.