Банк «Открытие» добавил карты Visa в «Кошелек Pay»

Банк «Открытие» расширил возможности сервиса бесконтактной оплаты «Кошелек Pay». Теперь в приложение «Кошелек» для оплаты смартфоном можно также загрузить карты международной платежной системы Visa.

«Кошелек Pay» доступен на устройствах с операционной системой Android (версии 5.0 и выше) и Huawei/Honor с технологией NFC. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать приложение «Кошелек» из официального магазина производителя смартфона или мобильной ОС (Google Play Market, Huawei Appgallery), установить его и активировать в нем свои платежные карты.

«Кошелек Pay» – одно из самых удобных приложений для ежедневных покупок. В него можно добавить не только банковские карты, но и дисконтные карты магазинов. Таким образом, для того, чтобы расплатиться за свои покупки и получить скидку (либо накопить баллы), достаточно иметь при себе только свой смартфон. Уверен, что наши клиенты с картами Visa по достоинству оценят удобство «Кошелька» и он будет пользоваться большой популярностью», – сказал Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие».