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Клиентам МКБ стал доступен сервис «Кошелек Pay» с функцией бесконтактной оплаты картами Mastercard и Visa

ИТ в банках

Клиентам «Московского кредитного банка» (МКБ) стал доступен сервис «Кошелек Pay». Держатели карт Visa и Mastercard от МКБ теперь могут с помощью сервиса «Кошелек Pay» оплачивать покупки смартфоном.

Сервис позволяет расплачиваться на кассах и поддерживает функцию добавления и выпуска дисконтных карт, купонов, подарочных сертификатов и билетов.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение «Кошелек» в официальном магазине приложений Google Play или AppGallery, ввести реквизиты карты и активировать ее с помощью проверочного кода от банка.

Для оплаты товара достаточно разблокировать экран и поднести смартфон к банковскому терминалу.

Ранее мобильное приложение МКБ стало доступно в магазине приложений AppGallery всем владельцам смартфонов Huawei. Пользователи смартфонов этого бренда могут использовать всю функциональность мобильного приложения: оформление депозитных и кредитных продуктов, выпуск цифровых карт, оплата любых счетов по QR-коду, оформление электронных справок.

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