Цифровизация Инфраструктура
«АИСА ИТ-Сервис» представила двухпроцессорный сервер общего назначения на базе российского процессора «Байкал-S»

Компания «АИСА» представила «АИ:Сервер» – двухпроцессорный сервер общего назначения на базе российского процессора «Байкал-S». «АИ:Сервер» может применяться в сферах, где требуется быстрота и надежность обработки и хранения информации. Программное обеспечение «АИ:Сервер» внесено в реестр российского ПО. Также сервер является частью программно-аппаратного комплекса для автоматизированного распознавания и анализа объектов с использованием нейронных сетей. Комплексный продукт собственной разработки компании «АИСА ИТ-Сервис» полностью построен на отечественных решениях в области аппаратного и программного обеспечения, реализован в рамках выполнения программы Правительства РФ по импортозамещению. ПАК находится в процессе внесения в реестр Минпромторга.

Собственная разработка и проектирование обеспечивает оптимизированное сочетание производительности и энергопотребления. Отечественный стек технологий делает «АИ:Сервер» компании «АИСА» оптимальным решением для обеспечения импортонезависимости ИТ-инфраструктуры корпоративных заказчиков, предприятий государственного сектора и КИИ.

Технические характеристики: процессор: 2х«Байкал-S»; форм-фактор 2U (3U) 19”, EIA-310-D(E); материнская плата: E-ATX, SSI CEB; 12 разъёмов RDIMM4-2666; слоты PCI Express 4.0: 5x8, 1x16; 4хSATA3.0, 1xM.2 (NGFF); 6 отсеков HDD 2,5”; контроллер удалённого управления и мониторинга; внешние разъёмы: 2хUSB2,0; 2х USB3.1; 2xRJ45 (1GBASE-T); 1xVGA; поддержка RAID; совместимость с системами: AIOS, Astra Linux, Debian.

Цифровизация

