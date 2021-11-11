Sitronics Group разрабатывает серверы на новом российском процессоре Baikal

Компания Sitronics Group запустила проект по созданию серверов на базе отечественных высокопроизводительных 48-ядерных процессоров Baikal-S.

Благодаря использованию нового Baikal-S Sitronics Group выпустит универсальный высокопроизводительный двухпроцессорный сервер для выполнения различных задач, в том числе создания гиперконвергентной инфраструктуры: виртуализации хранилищ и вычислений.

«Мы приступили к процессу разработки документации для серверов на Baikal-S. Производитель процессоров Baikal Electronics запланировал выпуск модели на базе архитектуры Armv8-A в середине следующего года. В наших планах представить опытные образцы серверов cразу после появления на рынке новых процессоров», - отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Многоядерный серверный процессор Baikal-S экономичен и обладает большим вычислительным ресурсом в пересчете на каждый ватт потребляемой мощности. Это универсальная платформа, которая имеет 18 типов различных коммуникационных интерфейсов, подходит для систем с повышенными требованиями к безопасности и поддерживает любое отечественное ПО на базе Linux. Процессор выпущен на архитектуре Armv8-A по технологическому процессу 16 нм, имеет 48 ядер Arm Cortex-A7, рабочую частоту не менее 2 ГГц, шесть каналов памяти DDR4-3200, 80 линий PCIe Gen4.

Потребляемая мощность процессора менее 120 Вт обеспечивает поддержку доверенной загрузки и возможность создания мультисокетных конфигураций. Основные сферы применения процессора Baikal-S - это серверы, системы хранения данных, гиперконвергентные и суперкомпьютерные системы.

Для начала разработки документации Sitronics Group использует опытные образцы процессора Baikal S1000 и референс дизайна материнской платы.

«На этом этапе Sitronics Group инвестирует 100 млн руб., при этом запуск массового производства потребует существенно больших вложений. С выпуском серверов на базе Baikal-S компания Sitronics Group предложит рынку конкурентный продукт, удовлетворив требование реестра российской радиоэлектронной продукции о применении центрального процессора отечественного производства, и внесёт существенный вклад в импортозамещение вычислительной электроники», - сказал председатель совета директоров АО «Ситроникс», управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков.