IBS провела нагрузочное тестирование системы корпоративного электронного документооборота в ООО «Лукойл-Технологии»

Группа компаний IBS провела нагрузочное тестирование информационной системы корпоративного электронного документооборота в ООО «Лукойл-Технологии». Работы были необходимы для выстраивания процесса оптимизации производительности комплекса и локализации узких мест. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Новая система документооборота на предприятии введена в промышленную эксплуатацию в начале 2023 г. В планах были рост числа пользователей на 50% и расширение функциональности ПО. Перед специалистами центра тестирования группы компаний IBS стояла задача построить Quality Gate для определения узких мест системы, которые влияют на стабильность ее работы.

Специалисты IBS создали инфраструктуру нагрузочного тестирования и внедрили ее в релизный цикл системы: разработали методики проведения испытаний, определили профиль нагрузки, подготовили скрипты, наборы тестовых данных и сборку общего решения для запуска полного профиля. После проведения тестирования были сформированы рекомендации, которые позволят в будущем избежать деградации системы и оптимизировать ее производительность.

«В проекте мы реализовали систему авторизации с передачей тикетов между запросами. Вручную было закоррелировано порядка 130 тикетов на каждый из 15 скриптов в тесте. Кроме того, сложность разработки скриптов заключалась в частых обновлениях системы, что требовало регулярной актуализации кода. Однако нам удалось преодолеть эту сложность и обеспечить стабильную работу средств нагрузочного тестирования. Теперь разработчики смогут эффективнее определять узкие места в коде, повышая быстродействие высоконагруженной и критичной системы, а тестирование производительности перед выпуском каждого релиза снимет ряд рисков для бизнеса. На данный момент команда IBS продолжает работы по нагрузочному тестированию в рамках релизного цикла системы и внедряет лучшие практики в других командах заказчика, помогая выстраивать культуру тестирования производительности», — сказала директор проектов компании IBS Диана Непокойчицкая.

Центр тестирования IBS также разрабатывает собственные решения для автоматизации и тестирования — модуль тестирования производительности Load IT и модуль автоматизированного тестирования «Хамелеон», которые зарегистрированы в Едином реестре отечественного ПО.

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Компания IBS оказывает услуги в области оптимизации бизнес-процессов, создания систем управления, управления данными, анализа и моделирования, разработки, тестирования и сопровождения программного обеспечения, создания систем хранения и аутсорсинга обеспечивающих бизнес-процессов.