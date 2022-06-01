VK представила обновленную платформу для построения частного облака

VK Cloud Solutions обновила платформу для построения частного облака на ИТ-инфраструктуре клиента — Private Cloud. Опыт адаптации решения под требования и задачи разных компаний позволил создать коробочный продукт, который включает все основные инфраструктурные (IaaS) и платформенные (PaaS) облачные сервисы VK. Обновленная платформа позволяет быстрее разворачивать облако на собственных или арендованных бизнесом серверах — при настроенном оборудовании, в течение нескольких дней вместо месяцев. В отличие от популярных платформ виртуализации, Private Cloud от VK — это полноценная технологическая платформа с интегрированными PaaS и повышенной максимальной нагрузкой на облако. Компании получают решение корпоративного класса с единой панелью управления, маркетплейсом приложений и порталом самообслуживания для внутренних заказчиков.

Платформа Private Cloud работает на базе технологий публичного облака VK Cloud Solutions. Процесс установки полностью автоматизирован, что позволяет снизить риск ошибок со стороны сотрудников и значительно сократить время внедрения. За счет того, что решения работают теперь на едином ядре, частное облако можно создавать как точную копию публичного в любой момент времени. Это дает возможность избежать риска несовместимости разных версий в будущем и в четыре раза быстрее добавлять новую функциональность в Private Cloud.

В обновленной платформе доступны наиболее популярные PaaS: мониторинг ИТ-инфраструктуры и приложений, базы данных как сервис (MySQL, Postgres, Mongo, Redis), бэкапы, микросервисная платформа на базе Kubernetes и другие инструменты. Инструменты помогут удобнее и проще управлять ресурсами ИТ-систем, ускорять и автоматизировать разработку приложений, развивать безопасные и надежные цифровые продукты с высокой нагрузкой. Кроме того, на платформе есть встроенный маркетплейс облачных приложений, который можно использовать как витрину сервисов для внутренних команд. Компания может сама наполнить его теми решениями, которые нужны для задач бизнеса и работы специалистов (например, приложениями для разработки и DevOps) и легко расширить возможности облака «‎под себя»‎.

Также Private Cloud помогает ИТ-командам упростить и повысить прозрачность работы с инфраструктурой внутри компании: выстроить систему корпоративного биллинга и тарифицировать внутренних клиентов, автоматически предоставлять ресурсы под запросы сотрудников и надежно контролировать данные. При разворачивании Private Cloud специалисты VK помогают установить программное обеспечение на оборудование заказчика. К интеграции можно также подключить авторизованных партнеров, готовых взять на себя комплексное администрирование решения «‎под ключ»‎.

«Раньше частное облако разворачивалось с кастомизацией под каждого конкретного клиента. Процесс почти всегда занимал много времени: в каждой компании свои требования, сложности, потребности в интеграции и доработке, — сказал Павел Гонтарев, управляющий директор «VK Цифровые технологии». — Обновленная платформа позволяет бизнесу быстро развернуть частное облако и использовать лучшие разработки публичной облачной платформы, включая технологии на базе открытого кода, — под полным контролем заказчика и с надежной защитой данных. При этом обновления публичного облака VK будут внедряться в Private Cloud в разы быстрее».

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С помощью частного облака можно полностью контролировать данные и управлять ими внутри бизнеса, а также экономить до 40% затрат на владение инфраструктурой (ТСО). В ближайших планах — расширить доступные в Private Cloud решения собственным объектным S3-хранилищем VK, сервисами для работы с большими данными и финансовыми инструментами для разработчиков. Важным направлениям развития продукта станет переход к удобному управлению публичным и частным облаком в гибридной модели по принципу одного окна.

«Мы используем публичное облако VK Cloud Solutions в сочетании с Private Cloud. Частное облако помогает поддерживать информационные системы повышенной критичности, от которых зависит работа производственных линий. Единый биллинг и технологическая унификация внутри Private Cloud позволяет нам полностью автоматизировать процесс выдачи и улучшить контроль за ресурсами для внутренних заказчиков», — сказал Максим Мотин, и.о. директора по информационным системам АвтоВАЗа.