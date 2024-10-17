Разделы

Бизнес Кадры
|

VK Tech запускает центр компетенций нефти и газа

VK Tech объявила о запуске центра компетенций нефти и газа. Команда центра займётся созданием универсальной платформы, на которой будет представлен полный спектр цифровых решений для управления процессами производства и сбыта в нефтегазовой отрасли. Её инфраструктурный и платформенный уровень будет сформирован на базе собственной инфраструктуры VK Tech. Команду центра компетенций возглавит Александр Трусов, ранее занимавший должность руководителя Центра нефтегазовых технологий в университете Иннополис.

На платформе будут собраны передовые решения производителей программного обеспечения и оборудования, включая разработки ведущих нефтегазовых компаний и нишевых игроков, специализирующихся на создании узкопрофильных бизнес-приложений. Комплексное отраслевое решение предоставит ряд таких преимуществ, как гарантированная унифицированность используемых технологий и упрощенная интеграция разных систем в ИТ-ландшафт предприятия. Платформа будет создана на основе частного облака с учётом требований информационной безопасности. Она также обеспечит согласованность, единство и сохранность данных согласно принципам национального проекта «Экономика данных».

«Для развития такой стратегически важной отрасли, как нефтегазовая, необходимы инвестиции, компетенции, инфраструктура и инженерная культура. Промышленным компаниям требуется технологический партнёр, который поддержит базовый уровень, поможет развить компетенции и процессы разработки. Наиболее эффективен в этой роли — облачный PaaS- и IaaS- провайдер, готовый работать с внутренним контуром. Новый центр компетенций VK Tech позволит объединить лучшие решения, доступные сегодня на рынке и обеспечить стабильную, безотказную и эффективную работу ИТ-систем в российской нефтегазовой индустрии», — отметил Павел Гонтарев, управляющий директор VK Tech. ‎

Российская альтернатива GitHub: изучаем возможности
Импортонезависимость

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская альтернатива GitHub: изучаем возможности

Хозяин выброшенных на свалку 8000 биткоинов судится с властями, которые запрещают ему в ней рыться

Создан самый маленький в мире квантовый компьютер, в котором используется один фотон

Старший вице-президент «Ренессанс Банка», курирующий ИТ и ИБ, уволился вместе с группой топ-менеджеров и председателем правления

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: