Власти продлили «Мегафону» и «Ростелекому» частоты для 5G. Военные очень против

Минобороны раскритиковало решение Госкомиссии по радиочастотам, в котором «Ростелекому», «Мегафону» и другим операторам связи продлили разрешение на использование частот в диапазоне 3,5 ГГц. Потенциально эти частоты могут использоваться для сетей 5G, но силовые ведомства выступают против этого.

Минобороны недовольно решением Госкомиссии по радиочастотам

В распоряжении CNews оказалось письмо начальника Управления войск радиоэлектронной борьбы Минобороны Юрия Ласточкина, направленное министру цифровому развитию, главе Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) Максуту Шадаеву. В нем высказывается особое мнение относительно последнего решения ГКРЧ, связанного с диапазоном 3,5 ГГц.

Сложная судьба диапазона 3,5 ГГц

Частоты в диапазоне 3,5 ГГц в 2011 г. были выделены для беспроводной широкополосной связи (БШД) сроком на 10 лет. Срок действия этого решения истек 10 марта 2021 г. Основным держателем частот для БШД в данном диапазоне является «Ростелеком», который приобрел оператора мобильного WiMAX Freshtel. Также ряд компаний с частотами в данном диапазоне приобрел «Мегафон». Кроме того, частоты в данном диапазоне есть у Эр-Телекома», «Транстелекома» и других компаний.

Минобороны против продления «Ростелекому», «Мегафону» и другим операторам разрешения на использование частот в диапазоне 3,5 ГГц

«Ростелеком» и «Мегафон» хотели использовать данные частоты для сетей пятого поколения сотовой связи (5G) и создать инфраструктурного оператора, который стал бы базой для сетей 5G.Однако против такого консорциума выступили «Мобильные телесистемы» (МТС) и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

А Минобороны и Федеральная служба охраны (ФСО) в принципе выступили против использования данного диапазона для сетей 5G, так как в этом диапазоне работают принадлежащие указанным ведомствам спутниковые сети связи.

Весной 2021 г. возник вопрос о дальнейшей судьбе данных частот. Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский обратился к Максуту Шадаеву с просьбой продлить срок действия разрешения на использование частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц. Минобороны и ФСО выступали против.

Почему ГКРЧ могла выйти за рамки своих полномочий

В итоге ГКРЧ разрешила нынешним пользователям указанных радиочастот продолжить их использовать до 1 июля 2022 г. с целью перевода абонентов данных сетей в другие диапазоны частот с последующим выводом радиоэлектронных средств за пределы диапазона 3,5 ГГц. При этом продолжение работы РЭС в данном диапазоне возможно без оформления отдельных решений ГКРЧ и получения разрешений на использование радиочастот, так как в своем решении комиссия уже перечислила конкретные номиналы частот, на которых могут работать пользователи.

В своем письме Ласточкин указывает, что в данном решении ГКРЧ выходит за пределы своих полномочий: комиссия осуществила присвоение радиочастот существующим пользователям частот в диапазоне 3,5 ГГц, однако это является компетенцией Роскомнадзора.

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Кроме того, в Минобороны отмечают, что, в соответствии с таблицей распределения полос радиочастот, полоса радиочастот 3,4-3,6 ГГц может использоваться сетями беспроводного широкополосного доступа только до 11 марта 2021 г. После этой даты для сетей данного типа могут использовать частоты только в диапазоне 3,4-3,44 ГГц и 3,545-3,55 ГГц.

Позиция «Мегафона»

Представители Минцифры напомнили, что решения ГКРЧ принимаются на коллегиальной основе простым большинстве голосов ее членов при проведении открытого голосования. Решение по диапазону 3,5 ГГц было принято комиссией по итогам открытого обсуждения на заседании комиссии и с предварительным проведением в установленном порядке процедуры согласования с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. При этом по просьбе члена ГКРЧ от Минобороны его особое мнение было внесено в протокол заседания комиссии, отметили в ведомстве.

Пресс-служба «Мегафона» выразила одобрение решением ГКРЧ, которое позволит компании продолжить оказывать услуги своим абонентам. Что касается Таблицы распределения радиочастот, то, по мнению компании, она нуждается в регулярных обновлениях, учитывающих потребности пользователей частот.

«Ростелеком» от комментариев отказался.