«Вам повестка». Минобороны собралось оповещать россиян о призыве по СМС

Минобороны предложило оповещать призывников о мобилизации по СМС. Сообщение будет приходить на номер, указанный в личном кабинете «Госуслуг». По замыслу министерства, нововведение сократит сроки оповещения о мобилизации и повысит качество этого мероприятия.

Мобилизация по смс

Министерство обороны России предложило оповещать россиян о призыве по мобилизации по СМС. Это следует из опубликованного проекта Постановления Правительства на федеральном портале проектов нормативных актов.

Согласно документу, СМС будет приходить на номер, указанный в аккаунте «Госуслуг». Это не станет единственным способом оповещения. СМС будет отправляться наряду с уведомлением в личном кабинете «Госуслуг» и кабинете налогоплательщика. Повестка в бумажном виде будет также направлена.

Из пояснительной записки проекта Постановления следует, что нововведение необходимо того, чтобы «сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество».

Изменение вносится в Положение о призыве граждан России по мобилизации, приписанных к воинским частям, для прохождения военной службы.

Электронные повестки

В апреле 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином электронном реестре военнообязанных. Теперь гражданин может получить повестку не только в бумажном виде лично под роспись или через работодателя, но и в электронном через портал «Госуслуг».

Фото: Минобороны Призывников оповестят по СМС

Из документа следует, что повестка будет считаться врученной по истечении семи дней со дня ее размещения в реестре электронных повесток. Поэтому даже если гражданин не заходил на «Госуслуги» и не видел повестку, она все равно будет считаться врученной спустя семь дней с момента ее размещения в единой базе призывников.

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В конце апреля глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что единый реестр военнообязанных должен заработать к осеннему призыву на срочную службу.

Наказание для уклонистов

К россиянам, которые не пойдут в военкомат в случае получения повестки, будут применены ограничительные меры. Тем, кто получил повестку одним из перечисленных выше способов, тут же запретят выезжать за пределы России.

Те, кто не явился в военкомат в течение 20 календарных дней с указанного в повестке дня, получат еще больше ограничений. В список входят: запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого; временный запрет регистрации прав на недвижимость; ограничение управления транспортными средствами, а также запрет на их регистрацию. В качестве дополнительной меры понуждения россиянина к посещению военкомата станет запрет на получение займа или кредита.

Узнать о введении против него ограничительных мер гражданин сможет узнать на портале «Госуслуг». Как эту информацию смогут получить те, кто не пользуется этим ресурсом, авторы документа не уточняют. Все ограничения будут сняты через сутки с момента появления гражданина в военкомате.