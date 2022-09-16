«Доктор Веб»: обзор вирусной активности в августе 2022 года

В августе 2022 г. анализ данных статистики антивируса Dr.Web показал рост общего числа обнаруженных угроз на 10,72% по сравнению с июлем 2022 г. Количество уникальных угроз также увеличилось — на 8,59%. Наиболее часто пользователи сталкивались со всевозможными рекламными приложениями. В почтовом трафике преобладали вредоносные скрипты, троянские программы, загружающие другие вредоносные приложения, а также фишинговые веб-страницы, предназначенные для кражи аутентификационных данных. Кроме того, злоумышленники продолжили распространять в почтовых вложениях программы, использующие уязвимости документов Microsoft Office. Об этом CNews сообщили представители компании «Доктор Веб».

В минувшем месяце число обращений пользователей за расшифровкой файлов снизилось на 2,57%. При этом лидером среди энкодеров в очередной раз стал Trojan.Encoder.26996 — на его долю пришлось 32,24% всех инцидентов.

Среди угроз для мобильных устройств высокая активность вновь наблюдалась со стороны троянских приложений и программ, предназначенных для демонстрации нежелательной рекламы.

Главные тенденции августа 2022 г.

• Рост общего числа обнаруженных угроз

• Рекламные приложения остаются одними из наиболее распространенных угроз

• Снижение числа обращений пользователей за расшифровкой файлов, пострадавших от троянов-шифровальщиков.

Опасные сайты

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В августе 2022 г. сохранялась высокая активность интернет-мошенников. Например, они вновь заманивали потенциальных жертв на псевдоинвестиционные сайты, якобы имеющие отношение к крупным российским компаниям финансового и нефтегазового сектора. На таких ресурсах пользователям в качестве «билета» в мир инвестиций может предлагаться пройти простой опрос, зарегистрировать учетную запись, предоставив персональную информацию, и ждать звонка «менеджера». Если пользователи поверят в обещанное, то сами передадут неизвестной стороне свои данные. При этом им могут начать поступать нежелательные звонки как от мошенников, притворяющихся сотрудниками банка, так и представителей компаний, рекламирующих собственные услуги.

Пример одного из таких сайтов: вначале посетителям предлагается пройти тест, ответы на вопросы которого на самом деле никак не влияют на итоговый результат. После этого якобы открывается эксклюзивный доступ к инвестиционной платформе крупного российского банка. В конце требуется оставить свои контактные данные — имя и фамилию, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Указав данные, пользователи видят сообщение об успешной регистрации и информацию о том, что с ними в ближайшее время свяжется «эксперт».

Вредоносное и нежелательное ПО для мобильных устройств

В августе 2022 г. наблюдался рост активности троянов и программ, созданных для демонстрации нежелательной рекламы на Android-устройствах. Также возросла активность специализированных программных платформ, позволяющих запускать Android-приложения без их установки. Вместе с тем продолжилось снижение активности трояна Android.Spy.4498, похищающего информацию из уведомлений от других приложений.

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Наиболее заметные события, связанные с «мобильной» безопасностью в августе 2022 г.: рост активности вредоносных и других программ, предназначенных для показа нежелательной рекламы; снижение активности трояна-шпиона Android.Spy.4498.