Разделы

Безопасность Пользователю Техника
|

«Доктор Веб»: обзор вирусной активности в августе 2022 года

В августе 2022 г. анализ данных статистики антивируса Dr.Web показал рост общего числа обнаруженных угроз на 10,72% по сравнению с июлем 2022 г. Количество уникальных угроз также увеличилось — на 8,59%. Наиболее часто пользователи сталкивались со всевозможными рекламными приложениями. В почтовом трафике преобладали вредоносные скрипты, троянские программы, загружающие другие вредоносные приложения, а также фишинговые веб-страницы, предназначенные для кражи аутентификационных данных. Кроме того, злоумышленники продолжили распространять в почтовых вложениях программы, использующие уязвимости документов Microsoft Office. Об этом CNews сообщили представители компании «Доктор Веб».

В минувшем месяце число обращений пользователей за расшифровкой файлов снизилось на 2,57%. При этом лидером среди энкодеров в очередной раз стал Trojan.Encoder.26996 — на его долю пришлось 32,24% всех инцидентов.

Среди угроз для мобильных устройств высокая активность вновь наблюдалась со стороны троянских приложений и программ, предназначенных для демонстрации нежелательной рекламы.

Главные тенденции августа 2022 г.

• Рост общего числа обнаруженных угроз

• Рекламные приложения остаются одними из наиболее распространенных угроз

• Снижение числа обращений пользователей за расшифровкой файлов, пострадавших от троянов-шифровальщиков.

Опасные сайты

Игорь Беляк, Directum: Все умеют распознавать документы, но мало кто знает, что с ними делать дальше
Искусственный интеллект

В августе 2022 г. сохранялась высокая активность интернет-мошенников. Например, они вновь заманивали потенциальных жертв на псевдоинвестиционные сайты, якобы имеющие отношение к крупным российским компаниям финансового и нефтегазового сектора. На таких ресурсах пользователям в качестве «билета» в мир инвестиций может предлагаться пройти простой опрос, зарегистрировать учетную запись, предоставив персональную информацию, и ждать звонка «менеджера». Если пользователи поверят в обещанное, то сами передадут неизвестной стороне свои данные. При этом им могут начать поступать нежелательные звонки как от мошенников, притворяющихся сотрудниками банка, так и представителей компаний, рекламирующих собственные услуги.

Пример одного из таких сайтов: вначале посетителям предлагается пройти тест, ответы на вопросы которого на самом деле никак не влияют на итоговый результат. После этого якобы открывается эксклюзивный доступ к инвестиционной платформе крупного российского банка. В конце требуется оставить свои контактные данные — имя и фамилию, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Указав данные, пользователи видят сообщение об успешной регистрации и информацию о том, что с ними в ближайшее время свяжется «эксперт».

Вредоносное и нежелательное ПО для мобильных устройств

В августе 2022 г. наблюдался рост активности троянов и программ, созданных для демонстрации нежелательной рекламы на Android-устройствах. Также возросла активность специализированных программных платформ, позволяющих запускать Android-приложения без их установки. Вместе с тем продолжилось снижение активности трояна Android.Spy.4498, похищающего информацию из уведомлений от других приложений.

Отечественные разработчики создадут замену Microsoft System Center
Инновации для промышленности

Наиболее заметные события, связанные с «мобильной» безопасностью в августе 2022 г.: рост активности вредоносных и других программ, предназначенных для показа нежелательной рекламы; снижение активности трояна-шпиона Android.Spy.4498.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бывший директор по безопасности Twitter: В компании полный бардак с безопасностью

Кибервымогатели переходят на новое шифрование: быстрое, экономное. Восстановить данные все так же нельзя

Популярный в России электротранспорт вызвал массовую гибель людей. Восемь погибших, десятки пострадавших

Компьютеры HP переполнены «дырами». Создатели годами ленятся их устранять

Cisco решила не латать опасную «дыру» в своих роутерах. Хакеры потирают руки

Мошенники блокируют номера россиянам, не попавшимся на обман. Как защититься

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Выбираем умные часы для детей: за какие функции стоит платить

Самые компактные Bluetooth-колонки: карманный вариант

Паровые пылесосы для дома: что это и как выбрать лучший

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка

Тончайшие лазеры обнаружили кусок земной коры возрастом 4 миллиарда лет
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября