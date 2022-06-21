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«Доктор Веб» предупреждает о мошеннических рассылках должникам банков

Сотрудники компании «Доктор Веб» сообщают о случаях распространения в Интернете фишинговых сообщений, которые злоумышленники рассылают от имени АО «Тинькофф банк».

В рассылках мошенники сообщают пользователям-должникам украинских банков, проживающим на освобожденных территориях, о переуступке прав требования задолженностей. Злоумышленники запрашивают у пользователей персональные данные. Сообщения содержат логотип «Тинькофф банк». Об этом CNews сообщили представители копании «Доктор Веб».

АО «Тинькофф банк» опровергает свою причастность к данным рассылкам.

В компании «Доктор Веб» предполагают, что это новая мошенническая схема от тех же злоумышленников, которые получали доступ к конфиденциальной информации, звоня жертвам и представляясь «сотрудниками службы безопасности банка».

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«Мы добавили в наши базы множество фальшивых доменов “Тинькофф”, которые, в том числе, могут использоваться и для этой схемы, – сказала София Виллен, начальник отдела интернет-аналитики ООО «Доктор Веб». – Можно ожидать, что с подобной схемой о переуступке долгов вскоре могут столкнуться и российские пользователи. Поэтому призываем всех быть осторожнее. И помнить, что банки никогда не запрашивают персональные данные».

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