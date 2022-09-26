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Мошенники эксплуатируют тему мобилизации

Злоумышленники активно используют тему мобилизации для обмана пользователей в интернете. В мошеннической схеме задействованы стандартные приемы социальной инженерии. Об этом CNews сообщили представители компании «Доктор Веб».

Интернет-аналитики компании «Доктор Веб» обнаружили мошеннические сообщения, в которых пользователям сообщается о наличии их данных в списках призывников и скором поступлении повестки через «Госуслуги». Примечательно, что мошенники

обращаются к получателю по имени-отчеству, что говорит о работе по имеющимся у мошенников базам данных. Затем пользователю предлагается анонимно перевести денежные средства на биткойн-кошелек отправителя, чтобы «перестраховаться» и избежать призыва «во вторую очередь первичной мобилизации». Отправитель письма предупреждает, что не будет выходить на связь, но сможет помочь, если деньги поступят на его криптокошелек.

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Пример письма

Описанная выше мошенническая схема является классическим примером использования социальной инженерии и актуальной тематики для обмана доверчивых пользователей. В ближайшее время можно прогнозировать все более интенсивное использование мобилизационной тематики в качестве благодатной почвы для роста интернет-мошенничества. Злоумышленники уже предлагают услуги по продаже медицинских справок и удалению данных пользователей из «мобилизационных списков», используя главным образом сайты, мессенджеры и электронную почту.

Кроме того, в сети активно распространяются якобы «слитые» базы с данными граждан, подлежащих мобилизации. Злоумышленники могут использовать такие приемы для распространения вредоносного ПО. То же самое касается и сайтов, предлагающих пользователю проверить свои данные по якобы закрытым базам военных комиссариатов. Таким способом преступники собирают личные данные пользователей для использования в последующих фишинговых кампаниях и мошеннических схемах.

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Цифровизация

Мошенники активно используют актуальные события и социально значимые темы для нечестного заработка. Текущая ситуация — не исключение. Мы рекомендуем не поддаваться панике, использовать только проверенные источники информация и не доверять незнакомым личностям и сообщениям от неизвестных адресатов, даже если такое сообщение адресовано лично вам.

Согласно российскому законодательству, рассылка повесток через «Госуслуги не предусмотрена. Для уменьшения риска попасться на удочку мошенников следует сохранять спокойствие и доверять только подтвержденной информации.

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