Мошенники эксплуатируют тему мобилизации

Злоумышленники активно используют тему мобилизации для обмана пользователей в интернете. В мошеннической схеме задействованы стандартные приемы социальной инженерии. Об этом CNews сообщили представители компании «Доктор Веб».

Интернет-аналитики компании «Доктор Веб» обнаружили мошеннические сообщения, в которых пользователям сообщается о наличии их данных в списках призывников и скором поступлении повестки через «Госуслуги». Примечательно, что мошенники

обращаются к получателю по имени-отчеству, что говорит о работе по имеющимся у мошенников базам данных. Затем пользователю предлагается анонимно перевести денежные средства на биткойн-кошелек отправителя, чтобы «перестраховаться» и избежать призыва «во вторую очередь первичной мобилизации». Отправитель письма предупреждает, что не будет выходить на связь, но сможет помочь, если деньги поступят на его криптокошелек.

Пример письма

Описанная выше мошенническая схема является классическим примером использования социальной инженерии и актуальной тематики для обмана доверчивых пользователей. В ближайшее время можно прогнозировать все более интенсивное использование мобилизационной тематики в качестве благодатной почвы для роста интернет-мошенничества. Злоумышленники уже предлагают услуги по продаже медицинских справок и удалению данных пользователей из «мобилизационных списков», используя главным образом сайты, мессенджеры и электронную почту.

Кроме того, в сети активно распространяются якобы «слитые» базы с данными граждан, подлежащих мобилизации. Злоумышленники могут использовать такие приемы для распространения вредоносного ПО. То же самое касается и сайтов, предлагающих пользователю проверить свои данные по якобы закрытым базам военных комиссариатов. Таким способом преступники собирают личные данные пользователей для использования в последующих фишинговых кампаниях и мошеннических схемах.

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Мошенники активно используют актуальные события и социально значимые темы для нечестного заработка. Текущая ситуация — не исключение. Мы рекомендуем не поддаваться панике, использовать только проверенные источники информация и не доверять незнакомым личностям и сообщениям от неизвестных адресатов, даже если такое сообщение адресовано лично вам.

Согласно российскому законодательству, рассылка повесток через «Госуслуги не предусмотрена. Для уменьшения риска попасться на удочку мошенников следует сохранять спокойствие и доверять только подтвержденной информации.