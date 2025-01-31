«Доктор Веб»: вирусные итоги 2024 года

Согласно данным статистики детектирований антивируса Dr.Web, в 2024 г. общее число обнаруженных угроз увеличилось на 26,20% по сравнению с 2023 г. Число уникальных угроз возросло на 51,22%. Об этом CNews сообщили представители компании «Доктор Веб».

В течении 2024 г. интернет-аналитики компании «Доктор Веб» наблюдали высокую активность кибермошенников, использующих как уже ставшие традиционными, так и новые сценарии обмана пользователей. В российском сегменте интернета наибольшее распространение вновь получили схемы с применением мошеннических сайтов нескольких форматов. Одними из них были поддельные интернет-ресурсы онлайн-магазинов и социальных сетей с промоакциями и розыгрышами подарков якобы от их имени. Потенциальные жертвы на таких сайтах всегда «выигрывают», но для получения несуществующего приза от них требуют оплатить «комиссию».

Согласно статистике детектирований Dr.Web Security Space для мобильных устройств, самыми распространенными вредоносными Android-программами в 2024 году вновь стали трояны Android.HiddenAds, которые скрывают присутствие на зараженных устройствах и показывают рекламу. На них пришлось более трети детектирований вредоносного ПО.

Наиболее активными нежелательными программами стали представители семейств Program.FakeMoney, Program.CloudInject и Program.FakeAntiVirus. Первые предлагают выполнять различные задания за виртуальные вознаграждения, которые в дальнейшем якобы можно вывести в виде настоящих денег, однако на самом деле пользователи никаких выплат от них не получают. Вторые являются модифицированными программами, в которые при модификации через специализированный облачный сервис добавляются неконтролируемый код и ряд опасных разрешений. Третьи имитируют работу антивирусов, обнаруживают несуществующие угрозы и предлагают приобрести полную версию для исправления «проблем».

По сравнению с 2023 г. , в 2024 г. несколько возросла активность банковских троянов для ОС Android.