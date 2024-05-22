Мобильная ОС, из которой выросла российская «Аврора», переходит на платную подписку. Платить придется каждый месяц

Sailfish OS, ставшая основой для российской ОС «Аврора», переходит на модель подписки. За пользование этой системой придется платить разработчикам ежемесячно. Популярность этой ОС и без того стремится к нулю. Это первый подобный случай в сегменте мобильных платформ.

Касса вон там

Разработчики мобильной операционной системы Sailfish OS объявили о переводе ее на модель подписки, пишет портал Liliputing. Другими словами, за возможность пользоваться ею придется регулярно платить разработчикам. Это первый подобный случай среди мобильных операционных систем – iOS, Android, многочисленные российские платформы, а также давно умерщвленные ОС, например, Windows Phone, никогда не распространялись с принудительной абонентской платой.

Размер подписки составит около 5 евро (492 руб. по курсу ЦБ на 22 мая 2024 г.) в месяц, пишет Liliputing.

Jolla Будет ли нужна кому-либо платная малоизвестная ОС при наличии бесплатных популярных аналогов - большой вопрос

За Sailfish OS стоит финская компания Jolla, которую в 2011 г. основали выходцы из компании Nokia. В дальнейшем компания несколько раз меняла владельцев, но в декабре 2023 г. стоявшие у ее истоков люди выкупили ее, объявив, что у них грандиозные планы на будущее в плане развития Jolla. О том, что это будет модель подписки, они говорить не стали.

Логика обоснования

В числе планов новых владельцев компании – разделение Sailfish OS на два отдельных направления. Одно из них сохранит название Sailfish OS и по-прежнему будет являться мобильной ОС для смартфонов и планшетов, а второе – это Sailfish Core, операционная система для встраиваемых и автономных устройств.

Также в список планов входит выпуск новых гаджетов под брендом Jolla, включая смартфон Jolla Community Edition, который будет работать на базе Sailfish OS. Помимо него компания хочет выпустить некое совершенно новое для нее устройство, которое она позициониркует как гаджет с искусственным интеллектом, ориентированный на конфиденциальность.

Наряду с перечисленным команда разработчиков выпустила Sailfish OS 4.6.0. Среди прочего обновленная ОС получила встроенную поддержку сотовых сетей пятого поколения. Это будет последняя версия прошивки для Jolla Tablet, Jolla C, Gemini PDA и смартфона Sony Xperia X. Jolla также хочет в ближайшие несколько месяцев добавить поддержку некоторых новых телефонов, включая Sony Xperia 10 IV и V. Планируется выпустить и крупное обновление под названием Sailfish OS 5.0 к августу или сентябрю 2024 г.

Sailfish OS 5.0 будет поставляться с новейшими устройствами Jolla. И когда они появятся, Jolla предложит пользователям бесплатную пробную версию, но клиентам, которые захотят продолжать использовать программное обеспечение на своих устройствах, будет предложено платить около 5 евро в месяц.

Эксперты Liluputing открыто говорят, что модель подписки – это весьма необычно для мобильной операционной системы. По их словам, с учетом того, что Jolla – это крошечная по современным меркам компания, и что ее доходы с продажи устройств не очень высоки, она намерена искать новые источники денег, и абонентская плата за пользование Sailfish OS – один из них.

Россия пример не берет

Финская Sailfish OS довольно тесно связана с российской мобильной ОС «Аврора». В 2016 г. лицензию на Sailfish OS приобрела российская компания «Открытая мобильная платформа». На базе компонентов была создана Sailfish Mobile OS RUS, позднее переименованная в ОС Аврора. С 2018 г. «Открытая мобильная платформа» является дочерней компанией ПАО «Ростелеком» и ведет разработку независимого продукта ОС Аврора. С 2019 г. компании ведут собственную разработку, независимо друг от друга.

ОМП Частичка Sailfish OS есть в «Авроре»

«Аврора» демонстрирует высокие темпы развития – в конце 2023 г. она обновилась до версии 5.0 и получила совершенно новый, более современный интерфейс. Тем не менее, в отличие от оригинальной Sailfish OS, модель подписки в ней не предусмотрена. На вопрос редакции CNews о планах по внедрению подписки в «Аврору» представители компании ОМП ответили так: «С 2018 г., когда мы окончательно отделились от Sailfish, мы начали создавать в России собственную материально-техническую базу: наем российских специалистов в области системного программирования, организация процесса производства, интеграция инструментов. Это комплексный процесс промышленной разработки сложного продукта. К 2019 г. мы уже полностью доказали свою технологическую независимость как по материально-технической базе, так и по компетенциям – мы были способны идти вперед самостоятельно, своим путем. На сегодняшний день ОС «Аврора» и SailFish - это две абсолютно разные, независимые друг от друга системы».

Сомнительное «железо» Jolla

В планы Jolla входит выпуск ограниченной партии смартфона Community Edition – она собирается произвести лишь 1000 его экземпляров и затем заказать вторую партию, если спрос на на мобильник будет высоким.

Но, с учетом аппаратных возможностей смартфона, привлечь к нему внимание широких масс едва ли получится. По некоторым своим характеристикам Jolla Community Edition сопоставим со смартфонами 2016 года выпуска – как пишет Liliputing, его экран при диагонали 6,52 дюйма выдает изображение в разрешении всего лишь 1600х720 пикселей. Это формат HD, тогда как даже недорогие китайские смартфоны в большинстве своем поддерживают Full HD.

Liliputing Jolla Community Edition

При этом в смартфоне обещаны 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также процессор ARM с восемью ядрами – два мощных Cortex A75 и шесть энергоэффективных А55. Также ожидается наличие батареи на 4000 мАч, двух слотов под SIM-карты, камер на 8+16+64 МП и модулей Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5.

На старте продаж Community Edition будет стоить 299 евро (29,4 тыс. руб.). Цена включает годовую подписку на Sailfish OS, но поначалу телефон будет доступен только в Европейском Союзе, Великобритании, Норвегии и Швейцарии. В России на момент выхода материала даже не была доступна страница на сайте Jolla, посвященная телефону.

Второе устройство Jolla получила название Mind2 – это своего рода мини-ПК с искусственным интеллектом. Он умещается на ладони и содержит ARM-процессор Rockchip RK3588 и встроенным модулем NPU, обеспечивающим производительность искусственного интеллекта до 6 TOPS. ПК получил 16 ГБ ОЗУ, 128 ГБ хранилища eMMC, твердотельный накопитель M.2 PCIe NVMe емкостью 1 ТБ, слот для карт microSD, гигабитный Ethernet, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также порт USB-C, порт USB-A. и отдельный разъем USB-C исключительно для подачи питания.

Liliputing Jolla Mind2

Jolla позиционирует эту напичканную электроникой коробочку размерами 117x82x28 мм как помощника искусственного интеллекта, которому не нужно подключаться к облачным серверам, управляемым Google, OpenAI или другими крупными компаниями. По задумке компании, его можно использовать как полностью частное устройство, которое подключается к домашней сети через Ethernet или Wi-Fi и, при необходимости, получает доступ к серверу электронной почты или другим личным данным, чтобы можно было отправлять или искать сообщения, добавлять встречи в календарь, устанавливать напоминания, сохранять заметки, получить ответы на вопросы и др. Хотя он может подключаться к сторонним нейросетям, например, к ChatGPT или Llama3, по умолчанию ПК работает с локальными моделями машинного обучения.

По данным Jolla, розничная цена Mind2 составит 699 евро (68,7 тыс. руб.), но клиенты, оформившие предварительный заказ, купив ваучер на 75 евро (7370 руб.), смогут приобрести его за 489 евро (48,1 тыс. руб.). В эту цену входит шестимесячная подписка на новую платформу искусственного интеллекта Venho.ai за авторством Jolla, «приоритетную для конфиденциальности». Но по истечении первого полугодия клиентам придется платить 10 евро (983 руб.) в месяц, чтобы продолжить пользоваться этим сервисом.