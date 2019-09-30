Российскую DLP-систему интегрировали с отечественной мобильной ОС «Аврора»

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DLP-система российского производителя InfoWatch теперь совместима с мобильной операционной системой «Аврора» (Sailfish Mobile OS RUS). Интеграция позволит бизнесу лучше контролировать информационные потоки.

Российскую DLP-систему протестировали на ОС «Аврора»

Отечественная DLP-система InfoWatch Traffic Monitor прошла успешные тестовые испытания по совместимости с защищенной мобильной операционной системой «Аврора» (Sailfish Mobile OS RUS). Об этом заявили в группе компаний InfoWatch . Интеграция DLP-системы с решением от разработчика «Открытая мобильная платформа», как отметили в InfoWatch, обеспечит многоуровневый контроль почтовых сервисов и интернет-трафика при использовании мобильных устройств в корпоративной среде.

«Интеграция высокотехнологичного решения InfoWatch Traffic Monitor и мобильной ОС позволяет предложить уникальное решение российскому рынку. ОС «Аврора» (Sailfish Mobile OS RUS) независима от сторонних сервисов, имеет встроенные средства защиты информации и обеспечивает надежный контроль над данными, обрабатываемыми с помощью мобильных устройств. Поэтому совместимость нашей операционной системы с лидером российского рынка DLP-решений представляет особый интерес с точки зрения усиления контроля над информационными потоками компании», — отметил руководитель отдела поддержки продаж «Открытой мобильной платформы» Владимир Никончук.

«Аврора» поможет отслеживать подозрительный трафик

Операционная система «Аврора» (Sailfish Mobile OS RUS) является единственной ОС для мобильных устройств, входящей в реестр отечественного ПО. Она предназначена для использования в крупных компаниях, государственных учреждениях и организациях.

Интеграция решений обеспечит многоуровневый контроль почтовых сервисов и интернет-трафика

«Функция InfoWatch Traffic Monitor при работе с ОС «Аврора» (Sailfish Mobile OS RUS) заключается в разборе интернет-трафика с мобильного устройства, включая загрузки данных в облачные хранилища, отправку документов по веб-почте и другие операции, повлекшие вывод конфиденциальной информации за периметр компании. В случае несанкционированной передачи данных, офицеры безопасности будут оповещены о нарушении политик безопасности», - рассказал руководитель отдела развития продуктов InfoWatch Андрей Арефьев.

Напомним, cертификаты соответствия ФСБ и ФСТЭК России позволяют использовать мобильную ОС в информационных системах, обрабатывающих конфиденциальную информацию, не содержащую сведений, составляющих государственную тайну, включая Государственные информационные системы, информационные системы персональных данных, а также может использоваться на объектах критической информационной инфраструктуры (ФЗ-187).