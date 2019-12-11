«Аквариус» выпустил планшет с российской мобильной ОС «Аврора»

Компании «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» объявили о старте продаж планшета с установленной на нем операционной системой «Аврора». Устройство доступно для заказа на сайте производителя.

Выпущен планшет под управлением российской мобильной ОС

Компании «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) объявили о завершении портирования российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты модели NS-208. Это устройство уже доступно для заказа на сайте производителя. Как отмечают в «Открытых мобильных платформах», благодаря усилиям специалистов компаний, выпуск продукта удалось осуществить на 2-3 месяца раньше, чем планировалось.

Компании «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» объявили о старте продаж планшета с установленной на нем операционной системой «Аврора»

Защищенный планшет предназначен исключительно для корпоративного использования. Среди прочего, его могут эксплуатировать полевые и выездные сотрудники предприятий, работающих в энергетическом, транспортном и производственном секторах. Ожидается, что решение будет востребовано и сотрудниками силовых ведомств и других государственных служб.

Устройства производят в Ивановской области

Aquarius NS-208 можно эксплуатировать в сложных погодных условиях (IP67). Планшет имеет ударопрочный корпус, диагональ экрана — 8 дюймов. Устройство обладает двумя встроенными камерами на 5 МП и 16 МП. Размер оперативной и постоянной памяти — 2 ГБ и 16 ГБ соответственно.

Планшет отвечает всем современным требованиям и поддерживает такие мобильные технологии, как LTE, Wi-Fi, BlueTooth, GPS/ГЛОНАСС, NFC; есть и сканер отпечатка пальца. Для подключения внешних модулей (POGO) реализован коммуникационный порт с интерфейсами USB-UART TTL. Также есть дополнительный порт USB (DOCK).





Планшет NS208 производится на заводе компании «Аквариус» в Ивановской области и соответствует требованиям Минпромторга России.

Как заявляют в компаниях, комплексное решение, предлагаемое «Аквариусом» и «Открытой мобильной платформой» на базе планшета NS-208 и ОС «Аврора» позволяет организовать в частных компаниях и государственных организациях эффективную безопасную инфраструктуру корпоративной мобильности, независимую от внешних сервисов.