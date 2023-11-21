TWS-гарнитура NeoBuds Pro 2 от Edifier

Edifier, производитель аудиотехники, представил гарнитуру-вкладыши NeoBuds Pro 2 c новой системой панорамного звука и гибридным активным шумоподавлением. Наушники поставляются с кейсом черного цвета. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

10-мм динамики обеспечивают высокое качество звука на любых частотах. 3D-технология обеспечивает максимальный эффект погружения. Частотный диапазон составляет 20 Гц – 20 кГц. Для игр предусмотрен специальный режим, в котором задержка сокращается до 80 мс. Мгновенная синхронизация изображения и звука поможет геймерам быстро реагировать на события в игре.

Для усиления эффекта 3D звука в наушниках предусмотрено гибридное активное шумоподавление. Внутренний и внешний двунаправленные микрофоны точно улавливают шум и эффективно устраняют все лишние звуки при прослушивании. Воспроизведение окружающих звуков можно включить и отрегулировать в любой момент. Это важно, если пользователь хочет следить за ситуацией вокруг, например, находясь на улице. Модель с двумя микрофонами подходит для голосовых вызовов. Технология шумоподавления ENC обеспечивает отличную слышимость во время разговора.

NeoBuds Pro 2

Для подключения используется стандарт Bluetooth v5.0, он гарантирует высокое качество связи. Наушники мгновенно подключаются к телефону, причем вкладыши можно использовать как вместе, так и по отдельности. Внутренний инфракрасный датчик определяет их состояние, автоматически включает режим шумоподавления, останавливает и продолжает воспроизведение музыки.

NeoBuds Pro 2 поддерживают функцию быстрой зарядки. 15 минут достаточно, чтобы наслаждаться любимыми треками следующие 2 часа. Полное время зарядки составляет около 1 часа для гарнитуры и около 2 часов для кейса. Время работы без включенного шумоподавления доходит до 32 часов с учетом заряда кейса, с включенным шумоподавлением – до 25 часов. Для зарядки используется порт USB Type-C.

Благодаря степени защиты IP54 вкладышами можно пользоваться в любую погоду – солнце, снег или дождь.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion - Сергей Расколов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.