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Новый цвет и знакомый звук: игровая гарнитура GR270 от Bloody

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил беспроводную игровую гарнитуру GR270 в белом цвете. Ранее модель уже выходила в классической черной расцветке. В остальном это те же наушники. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Гарнитура получила 50-мм динамики и способна воспроизводить виртуальный объемный звук 7.1. Частотный диапазон составляет 20 Гц - 20 кГц, импеданс – 16 Ом, а чувствительность – 105 дБ. Объемное звучание помогает быстро и точно обнаруживать противников в шутерах и погружаться в вымышленные миры RPG. Для коммуникации в онлайн-играх есть съемный однонаправленный микрофон с функцией шумоподавления. Чувствительность достигает -42 дБ, частотный диапазон – 100 Гц - 10 кГц.

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Merlion
Игровая гарнитура GR270 от Bloody

Наушники обладают широкой совместимостью и предусматривают как проводное подключение через разъем 3,5 мм, так и беспроводное – по Bluetooth v5.3, либо при помощи ресивера Type-C. Беспроводное соединение 2,4 ГГц отличается экстремально низкой задержкой, пользователь сможет быстро и своевременно реагировать на происходящее в игре. Адаптер-удлинитель для USB-A позволяет подключать ресивер не только к мобильным платформам, но и к прочим устройствам. Дополнительная док-станция помогает избежать помех сигнала.

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Импортонезависимость

Функции удаленного управления дают возможность манипулировать звуком, подсветкой, микрофоном, а также включать режимы звукового эффекта 7.1 и сопряжения по Bluetooth. Оголовье регулируется благодаря встроенному металлическому каркасу. 3D-амбушюры и мягкая накладка на оголовье покрыты дышащей сетчатой микрофиброй, обеспечивающей комфорт в длительных игровых сессиях.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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