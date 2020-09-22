A4 представила игровую гарнитуру Bloody J527

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представляет новую игровую гарнитуру A4 Bloody J527. Главное и бесспорное достоинство A4 Bloody J527 – виртуальный объемный звук 7.1, благодаря которому обнаружить своих врагов на основе их местоположения становится гораздо проще.

Также свое положительное влияние оказывают 50-миллиметровые драйверы с неодимовыми магнитами. Они отвечают за четкие басы и высокую точность воспроизведения звука без искажения. Частотный диапазон динамиков – от 20 Гц до 20 КГц, чувствительность – 105 дБ с импедансом 16 Ом. Плюс ко всему двойные звуковые камеры обеспечивает глубокий резонирующий бас и кристально четкие высокие и средние частоты. Все это создает реалистичное ощущение объемного звука.

Микрофон у A4 Bloody J527 всенаправленный – он воспринимает звук с любой точки расположения источника звука. Его частотный диапазон – от 100 Гц до 10 КГц. Высокий уровень шумоподавления и повышенная чувствительность микрофона (-45 дБ), гарантируют качественное общение с другими игроками.

A4 Bloody J527

Что касается дизайна J527, то в Bloody позаботились о комфорте геймеров. Большие 3D-амбушюры для абсолютного комфорта, прилегающее подвесное оголовье, которое предусмотрительно подходит для всех форм головы и не вызывает натяжения даже после длительного использования. Словом, созданы все условия для достижения новых рекордов. И даже яркая мерцающая подсветка из семи цветов определенно добавляет нужное настроение и подчеркивает атмосферу игры.

Новинка уже доступна для заказа в Merlion.