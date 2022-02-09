Infinidat усовершенствовала платформу Infiniguard

Infinidat, поставщик решений для хранения данных корпоративного класса, анонсировала усовершенствованную версию Infiniguard для повышенной киберустойчивости с помощью технологии Infinisafe и удвоенной производительности системы для современной защиты данных, резервного копирования, аварийного восстановления и обеспечения непрерывности бизнеса. Комплексные возможности обеспечения киберустойчивости с помощью технологии Infinisafe повышают способность компаний бороться с постоянно растущим количеством кибератак и утечек данных, а также защищать их за счет уникального сочетания неизменяемых моментальных снимков, логических воздушных зазоров, изолированных сетей и практически мгновенного восстановления данных на единой высокопроизводительной платформе.

«Новая версия Infiniguard гарантирует, что организации и поставщики услуг защищены от программ-вымогателей, вредоносных программ, внутренних киберугроз и других потенциальных кибератак с помощью современного киберустойчивого корпоративного решения для хранения данных, — сказал Фил Буллингер (Phil Bullinger), генеральный директор Infinidat. — Новый Infiniguard повышает киберустойчивость на основе нашей передовой технологии Infinisafe, ускоряет репликацию на другие площадки и меняет возможности современной защиты данных и резервного копирования. Infiniguard устанавливает новый стандарт готовности перед лицом все более опасных кибератак».

Угроза кибератак продолжает расти. По результатам опроса руководителей компаний из списка Fortune 500, проведенного в середине 2021 г., 66% участников заявили, что кибербезопасность стала проблемой №1 для их бизнеса на ближайшие три года. Аналогичным образом в опросе CEO KPMG в марте 2021 г. руководители также заявили, что кибербезопасность является для них вопросом № 1. Вызывает тревогу тот факт, что средняя продолжительность выявления и пресечения утечки данных составляет до 287 дней. Если предприятие или сервис-провайдер не имеют киберустойчивой СХД, то ущерб, который могут нанести киберпреступники, является значительным, и это равносильно тому, чтобы оставить дверь банковского хранилища открытой без защиты. Хранение данных, которые являются одним из наиболее ценных активов, больше нельзя рассматривать отдельно от комплексной стратегии кибербезопасности.

«Кибератаки, как и прежде, представляют собой чрезвычайно серьезную проблему для компаний по всему миру. В недавнем исследовании IDC обнаружила, что 87% организаций, пострадавших от программ-вымогателей в прошлом году, должны были заплатить значительную сумму за восстановление данных. Для защиты от этих атак компаниям необходимо внедрять комплексные решения для обеспечения киберустойчивости. Infinisafe от Infinidat содержит важные основополагающие элементы для киберустойчивости, среди которых неизменяемые моментальные снимки, логические воздушные зазоры, изолированная сеть для криминалистического анализа и возможности почти мгновенного восстановления», — сказал Фил Гудвин (Phil Goodwin), вице-президент по исследованиям IDC.

Infinidat расширила функциональность платформы Infiniguard, включив в нее логические локальные и удаленные воздушные зазоры и изолированные сети, впервые сделав это для одной и той же платформы. Логический воздушный зазор создает разрыв между исходными данными и их неизменяемыми моментальными снимками, в то время как удаленный воздушный зазор отправляет данные в удаленную систему Infiniguard. Изолированная сеть предоставляет безопасное место для проведения криминалистического анализа резервных наборов данных с целью выявления копии данных, не пострадавшей от вредоносных программ или программ-вымогателей и подлежащей безопасному восстановлению. После обнаружения резервной копии без вредоносных программ или программ-вымогателей, данные могут быть восстановлены, независимо от их размера, за считанные минуты и полностью доступны для программного обеспечения, которое отвечает за резервное копирование.

Используя неизменяемые моментальные снимки, Infiniguard гарантирует, что копии данных не могут быть изменены, удалены или отредактированы каким-либо образом, обеспечивая гарантию целостности данных. В то же время процесс восстановления занимает считанные минуты, а не часы или дни. В совокупности неизменяемые моментальные снимки, воздушные зазоры, изолированная сеть и быстрое время восстановления становятся возможными благодаря технологии Infinisafe, разработанной для обеспечения нового уровня киберустойчивости корпоративного уровня.

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«Мы перешли от флагманского InfiniBox от Infinidat к устройству молниеносного резервного копирования и восстановления Infiniguard, — сказал Гопала Бунга (Gopala Bunga), старший менеджер по техническим услугам и инфраструктурным операциям Ассоциации медицинских услуг Гавайев (HMSA), независимый лицензиат Ассоциации Blue Cross Blue Shield и крупнейший страховщик в штате Гавайи. — Поскольку мы отделены от материка, доступность абсолютно необходима для нашей успешной операционной деятельности. Мы полагались на гарантии Infinidat в течение многих лет и планируем делать это в будущем. Мы очень довольны нашим решением стандартизировать семейство корпоративных систем хранения данных Infinidat».

«Мы в восторге от нового анонса Infiniguard. Я ожидал значительного повышения производительности от такой технологически ориентированной компании как Infinidat, и они превзошли все ожидания, — отметил Стэн Высоцкий (Stan Wysocki), президент Mark III Systems. — Что меня больше всего радует, так это предоставление нашим заказчикам комплексного дискового решения от программ-вымогателей, которое сочетает в себе неизменяемые моментальные снимки с воздушным зазором и автоматизированную изолированную сеть для определения безопасных точек восстановления, а затем обеспечивает почти мгновенное восстановление».

В рамках усовершенствований платформы Infiniguard Infinidat также увеличила производительность системы с 74 до 180 ТБ в час. Мало того, что окна резервного копирования могут быть сокращены на 50%, уменьшая влияние процесса резервного копирования на приложения, основную СХД и основные серверы, но это увеличение производительности также может сократить время, необходимое для удаленной репликации. Используя архитектуру Infinibox для оптимизации производительности и обработки данных, Infiniguard обеспечивает высокие скорость и надежность резервного копирования данных и максимизирует эффективную пропускную способность в средах петабайтного масштаба.