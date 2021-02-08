Fort Ross Ventures инвестировал $10 млн для облачной платформы Rescale на раунде C

Fort Ross Ventures проинвестировал в американский стартап в сфере облачного хранилища Rescale. Объем инвестиций фонда в компанию составил $10 млн от общих инвестиций раунда C – 50 миллионов долларов. В сделке также участвовали Hitachi Ventures, Microsoft M12, Nautilus Venture Partners , NVIDIA, Republic Labs и Samsung Catalyst Fund. По данным Rescale, инвестиции увеличат общую сумму привлеченного финансирования до $100 млн.

Rescale — это первая интеллектуальная облачная платформа для научного сообщества. Компания сотрудничает с инженерными, аэрокосмическими, научными и другими организациями и помогает им переносить устаревшие высокопроизводительные вычисления (HPC) в облако. Rescale помогает ИТ-директорам обеспечить цифровое преобразование в рамках своего предприятия, оптимизировать ИТ-ресурсы и обеспечить значительное повышение производительности и уменьшение затрат.

Сегодня платформу Rescale уже используют более 300 клиентов — от стартапов до компаний из списка Fortune 500, включая Aerion Supersonic, Bionano Genomics, ISAR Aerospace, Nissan, Quadric.io, RWDI, Samsung, Sensatek, Specialized Bicycle Components, SSE Renewables, Toyo и другие.

Виктор Орловский, основатель и управляющий партнер Fort Ross Ventures, отметил: «Мы рады помочь компании Rescale в их развитии. Новые инвестиции должны помочь Rescale расширить бизнес и свое присутствие, а также выстроить отношения с системными интеграторами. Многие компании активно внедряют в свою работу облачные технологии, которые являются неотъемлемой частью цифровой трансформации. За «облаком» будущее и в НИОКР. Rescale открывает новые горизонты для цифровых исследований и разработок, расширяя возможности научных работников и инженеров. Я уверен, что эта платформа поможет научному сообществу сделать шаг вперед, а технологичным клиентам компании оптимизировать запуск новых продуктов».