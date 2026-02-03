Разделы

«Смарт-Софт» и Kraftway подтвердили совместимость шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation с российской аппаратной NGFW-платформой Kraftway «Рубеж Т» с доверенной загрузкой

Компании «Смарт-Софт», разработчик шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation (TING), и Kraftway, российский производитель доверенных аппаратных платформ, объявляют об успешном завершении тестирования и подтверждении полной совместимости ПО TING с аппаратной NGFW-платформой Kraftway «Рубеж Т». Об этом CNews сообщили представители «Смарт-Софт».

Ключевые особенности решения: полностью российский стек: отечественное ПО (TING) работает на отечественной аппаратной платформе (Kraftway); проверенная работоспособность: в ходе тестирования подтверждена корректная работа TING, включая сетевые интерфейсы, файловую систему ZFS и функции удаленного управления.

Данная конфигурация представляет собой перспективную основу для построения защищенных шлюзов, маршрутизаторов и межсетевых экранов, отвечающих строгим требованиям к информационной безопасности. Использование сертифицированного по требованиям ФСТЭК ПО Traffic Inspector Next Generation (межсетевой экран типа «Б») делает это решение особенно актуальным для корпоративного сегмента и организаций, уделяющих повышенное внимание безопасности ИТ-инфраструктуры.

Протестированная доверенная двухпроцессорная платформа Kraftway «Рубеж Т» является самым высокопроизводительным устройством в линейке аппаратных NGFW-платформ Kraftway и отличается возможностью добавления модулей безопасности с российской электронной компонентной базой, а также большой гибкостью комплектации по количеству и типам сетевых портов. При необходимости платформа «Рубеж Т» может быть кастомизирована под конкретные требования заказчика. Платформа «Рубеж Т» входит в реестр российской продукции Минпромторга России.

«Для нас подтверждение совместимости TING с платформой Kraftway — важный шаг в расширении экосистемы нашего ПО. Мы видим растущий спрос на полностью российские, технологически независимые решения, и возможность работать на российской аппаратной платформе добавляет новое измерение в архитектуру безопасности для наших заказчиков», — отметил Алексей Прокопчук, руководитель группы разработки Traffic Inspector Next Generation.

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы
Цифровизация

«Мы действительно отмечаем заметный рост спроса на российские шлюзы безопасности, --сказал вице-президент по технологиям и маркетингу Kraftway Максим Шумилов. --- Производство NGFW-платформ для российских ИБ-вендоров на сегодняшний день -- один из самых динамично развивающихся сегментов нашего бизнеса. Государственные и корпоративные заказчики понимают, что только использование сертифицированных отечественных средств защиты позволяет надежно обезопасить критически важные данные от постоянно возникающих киберугроз и перейти от разрозненных мер к эшелонированной защите. Подтверждение совместимости TING с платформой Kraftway «Рубеж» позволяет предложить рынку качественный, надежно функционирующий, полностью локализованный комплекс, готовый к работе в самых требовательных средах, включая объекты КИИ».

Решение доступно для заказа и внедрения.

