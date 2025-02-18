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Система Multifactor совместима с Traffic Inspector Next Generation NGFW

Компании «Мультифактор» и «Смарт-Софт» успешно провели испытания собственных продуктов и подтвердили бесконфликтную интеграцию системы двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor с межсетевым экраном следующего поколения (NGFW) Traffic Inspector Next Generation. Благодаря интеграции с Multifactor администраторы Traffic Inspector Next Generation могут использовать российскую разработку для дополнительной защиты учётных записей пользователей от подбора пароля и фишинга. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

В рамках технологической интеграции стороны оформили сертификат совместимости.

Multifactor — это система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удалённых подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и других. Решение включено в реестр отечественного ПО под № 7046.

Traffic Inspector Next Generation (TING) — межсетевой экран следующего поколения для защиты корпоративных компьютерных сетей от внешних киберугроз и организации контролируемого доступа пользователей в интернет. Базируется на FreeBSD. Решение разворачивается в роли шлюза на границе корпоративной сети и позволяет контролировать информационные потоки между локальной сетью и интернетом.

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Цифровизация

Дополнительный модуль Multifactor для Traffic Inspector Next Generation работает не только для VPN, но и для прокси-сервера. Многофакторная аутентификация пользователей прокси или VPN может осуществляться двумя способами — через Radius- и LDAP-адаптеры, разработанные компанией «Мультифактор».

Благодаря данной интеграции вендоры предоставили пользователям межсетевого экрана Traffic Inspector Next Generation возможность комплексно решить вопрос обеспечения цифрового суверенитета — администраторы TING могут использовать российский продукт для многофакторной аутентификации.

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