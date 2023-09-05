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Вышла новая версия многофункционального межсетевого экрана Traffic Inspector

«Смарт-софт» сообщила о выходе новой версии многофункционального межсетевого экрана Traffic Inspector, разработкой которого вендор занимается с 2003 г.

Доработки, реализованные в Traffic Inspector версии 3.0.2.923-6: веб-интерфейс: упрощенные веб-интерфейсы для работы с пользователями, группами и правилами добавлены на портал Traffic Inspector в веб-браузере (http://127.0.0.1:8081/portal/, страница «Администрирование», «Контроль»); авторизация пользователей через SMS: удалена авторизация по паролю и логину, обновлен API авторизации, теперь авторизация происходит через API id, создаваемый на сайте sms.ru; дополнительный модуль антивирусной защиты Traffic Inspector Anti-Virus powered by Kaspersky: исправлены ошибки, теперь модуль обновляется напрямую с сайта Лаборатории Касперского; PHP обновлен до версии 5.6.40; исправлены ошибки в работе протокола L7-filter, обеспечивающего интеллектуальное распознавание протоколов прикладного (седьмого) уровня за счет сигнатурного анализа; добавлены патчи безопасности.

«Межсетевой экран Traffic Inspetor – проверенное временем решение от «Смарт-софт». Продукт на протяжении многих лет использовался компаниями малого и среднего бизнеса. Сейчас, когда спрос на качественные отечественные разработки значительно вырос со стороны крупных компаний, мы масштабируем решение и выпускаем модернизированную ревизию 923 сборки, в которой актуализирован ряд функций и исправлены программные баги», – отметил руководитель проектов «Смарт-софт» Александр Вишняков.

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