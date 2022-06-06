Traffic Inspector Next Generation дополнен модулем многофакторной аутентификации Multifactor

Российская ИТ-компания «Смарт-cофт», разработчик комплексных систем для организации контролируемого доступа в интернет корпоративных компьютерных сетей и их защиты от внешних киберугроз, сообщила о расширении функциональности универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation за счет добавления модуля многофакторной аутентификации Multifactor.

Интеграция Traffic Inspector Next Generation с модулем Multifactor (разработка российской компании «Мультифактор») открывает для администраторов Traffic Inspector Next Generation возможность дополнительной защиты учетных записей пользователей от подбора пароля и фишинга.

Отличительной особенностью решения является то, что Multifactor для Traffic Inspector Next Generation работает не только для VPN, но и для прокси-сервера. Администраторы Traffic Inspector Next Generation могут использовать два варианта многофакторной аутентификации пользователей прокси или VPN: через RADIUS и LDAP-адаптеры, разработанные компанией «Мультифактор».

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«Расширение функциональности ИБ-решений — задача, которой команда «Смарт-cофт» уделяет особое внимание. Мы тщательно анализируем потребности рынка и добавляем в продукт только по-настоящему востребованные функции, обеспечивающие высокий уровень эффективности решения. Многофакторная аутентификация — тот самый случай. Самые распространенные способы проникновения в корпоративные сети — использование учетных записей сотрудников компаний, украденных с помощью фишинга и полученных путем подбора пароля. Для предотвращения подобных ситуаций мы рекомендуем дополнять Traffic Inspector Next Generation модулем Multifactor», — отметил исполнительный директор «Смарт-cофт» Сергей Черномашенцев.