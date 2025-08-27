«Софтлайн Решения» и «Перспективный мониторинг» открыли центр киберучений Ampire в Российском университете транспорта

В Российском университете транспорта открывается киберполигон Ampire для тренировок по информационной безопасности. Проект реализован совместно с компанией «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщиком продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и разработчиком платформы — компанией «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС»). Занятия на киберполигоне начнутся в сентябре 2025 г.

На базе новой учебно-тренировочной платформы студенты и специалисты по информационной безопасности будут отрабатывать методы обнаружения, анализа и устранения последствий компьютерных атак в транспортной отрасли.

Российский университет транспорта стал 11 вузом, в котором киберполигон Ampire помогли установить «Софтлайн Решения». С помощью тренажера университет сможет обучать не только студентов в рамках основной программы, но и повышать квалификацию действующих специалистов в сфере ИТ и ИБ, а на встроенном модуле Junior можно обучать навыкам в сфере кибербезопасности школьников и непрофильных специалистов.

Конфигурация платформы позволяет проводить параллельно до 10 занятий и даже создавать собственные шаблоны для тренировки — писать сценарии и формировать тестовые (учебные) векторы атак с учетом особенностей конкретных организаций.

«Проект внедрения киберполигона, который реализован при участии компании «Софтлайн Решения», можно назвать уникальным. Российский университет транспорта становится фактически единственным транспортным вузом, который разворачивает масштабный центр киберучений Ampire для подготовки людей разных возрастов и профессий по направлению «Информационная безопасность». Особая значимость проекта в том, что впервые для работы на киберполигоне будет создан шаблон, который учитывает специфику инфраструктуры транспортной отрасли и сценариев атак. Это позволит вывести тренировку профильных ИБ-специалистов на новый уровень», — отметил Алексей Талалаев, аккаунт-менеджер ГК Softline.

«Мы тесно сотрудничаем с крупнейшими организациями транспортной отрасли, которые заинтересованы в повышении уровня компетенций сотрудников в области информационной безопасности. Отлично зная специфику сферы транспорта, теперь мы можем предложить партнерам инновационные подходы в обучении ИБ-специалистов. Высокотехнологичный проект, который реализован вместе с партнерами, позволит вывести на качественно новый уровень подготовку кадров в университете и увеличить число обучающихся современным инструментам борьбы с хакерами», — сказал Борис Желенков, заведующий кафедрой «Вычислительные системы, сети и информационная безопасность» РУТ.

«Качество обучения будущих специалистов по информационной безопасности определяет уровень защиты и устойчивости информационной инфраструктуры не только отдельных компаний, но и всей нашей страны. Поэтому мы уделяем особое внимание внедрению киберполигона Ampire в вузы, где обучаются студенты профильных специальностей. Теперь благодаря Российскому университету транспорта мы будем способствовать повышению профессионального уровня ИБ-специалистов и в транспортной сфере», — отметил Иван Бугай, руководитель направления по работе с ключевыми заказчиками компании «Перспективный мониторинг».