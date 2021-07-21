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Безопасность
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«Инфотекс» и ТУСУР договорились о развитии суверенных технологий доверенного взаимодействия

«Инфотекс», «УЦ Сибири», НПФ ИСБ и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) подписали четырехсторонний протокол по взаимодействию и реализации дорожной карты. Участниками запланированы ряд шагов, направленных на обмен опытом, развитие отечественных сквозных технологий доверенного взаимодействия и внедрение современных разработок в области защиты информации.

«Цифровая среда, информационные системы и программно-технические комплексы, обеспечивающие безопасное функционирование различных сегментов экономики, ЖКХ, критических информационных инфраструктур, государства, общества, личности — в настоящее время все это немыслимо без формирования среды доверия. Научно обоснованные подходы к созданию новых и модернизации существующих технологий доверенного взаимодействия позволяют с гарантированным уровнем безопасности обеспечить комфортное и независимое функционирование субъектов информационного обмена, — отметил генеральный директор компании «Инфотекс» Андрей Чапчаев. — Компания «Инфотекс» накопила большой опыт внедрения масштабных проектов в интересах крупных корпораций, бизнеса, государственных структур. Сотрудничество в научных и образовательных областях с ТУСУРом позволит нам существенно продвинуться на пути создания новых технологических решений доверенного взаимодействия».

С 2017 г. «Инфотекс» сотрудничает с ТУСУРом в рамках проекта «Инфотекс академия», который подразумевает активное привлечение студентов старших курсов к совместной исследовательской и практической деятельности в компании. В частности, во время стажировки студенты знакомятся с процессом разработки ПО, системами контроля версий, стилистикой написания кода, методами его верификации и тестирования. Стажировочная программа позволяет студентам ТУСУРа получить практические навыки и опыт в крупной ИТ-компании уже на последних курсах обучения. Успешные стажеры становятся сотрудниками компании «Инфотекс».

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