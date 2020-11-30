IBS стала инвестором компании «Сити-фермер» по совместному созданию и эксплуатации цифровых ферм

IBS объявила о партнерстве с компанией «Сити-фермер» по производству и обслуживанию цифровых сельскохозяйственных ферм. Каждая ферма представляет собой модульный объект, который легко возвести и масштабировать в зависимости от потребностей заказчика.

«Сити-фермер», резидент кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково», реализует перспективный формат удаленного управления производством сельхозпродукции с использованием технологий искусственного интеллекта, который позволяет повысить эффективность, улучшить качество сельхозпродукции и решить проблему логистики в регионах с затрудненной транспортной доступностью и сложными климатическими условиями.

Управление основными процессами фермы происходит в реальном времени из удаленного центра на базе облачной системы SCADA с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Цифровая ферма позволяет планировать производство конечной продукции и получать прогнозируемый урожай в строго заданные сроки. Точное управление климатическими параметрами на базе ИИ (полив, вентиляция, освещение, увлажнение и др.) позволяет добиться оптимальных условий выращивания. Программируемые логические контроллеры поддерживают установленные технологические параметры в автоматическом режиме, что снимает необходимость постоянного обслуживания ферм на местах и не требует присутствия обслуживающего персонала. Первый урожай заказчик получает через две недели после сдачи фермы в эксплуатацию.

Формат уже успешно апробирован на грибах, салатах и зелени, в данный момент разрабатываются фермы для производства ягод, птицы, яиц и рыбы. Первая ферма успешно проходит пилотирование в одной из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания.

Команда IBS привнесет в сотрудничество с «Сити-фермером» технологическую и методологическую компетенцию в построении системы сервисной поддержки клиентов ферм и в развитии интеллектуальных систем контроля за процессами выращивания. Преимущества маркетинговых каналов и каналов продаж IBS позволят усилить продвижение решений «Сити-фермера» на коммерческом рынке.

Григорий Кочаров, генеральный директор компании IBS, сказал: «Наша компания использует технологические и отраслевые знания для создания сервисов и решений в различных отраслях, включая трансформацию традиционного процесса производства продукта, методов доставки и технологий управления качеством. Партнерство с компанией «Сити-фермер» — это инвестиция в перспективное, инновационное направление, востребованное как в производстве традиционных продуктов в регионах с затрудненной транспортировкой свежей продукции, так и в производстве экзотических продуктов с длинным логистическим плечом поставок в Россию».

Юрий Пересторонин, директор сегментов ТНП, ритейл и агропромышленный комплекс в IBS, сказал: «IBS давно работает с компаниями ритейла и агропромышленного комплекса и обладает глубокими знаниями в экономике и технологических процессах основного производства. Для нашей компании это интересный перспективный проект, который позволит добиться максимального эффекта за счет синергии производства и современных цифровых технологий. Основной фокус цифровизации в данной области — точность оперативного планирования, совершенствование интеллектуальных решений в растениеводстве, эффективное управление цепочками поставок. Формат цифровых ферм позволяет качественно решить эти вопросы и обеспечить выращивание сельскохозяйственной продукции непосредственно в регионе ее потребления. Целевая аудитория такого сервиса — продуктовые сети, крупные холдинги с собственными структурами обеспечения питания, районы со сложными климатическими условиями и территории с плохой транспортной доступностью».

Виктор Никитин, директор и основатель компании «Сити-фермер», сказал: «Партнерство нашей молодой компании с IBS, одним из технологических лидеров, открывает перед нами новые возможности для динамичного развития и реализации концепции цифровых ферм и фабрик продуктов на весьма перспективном рынке агротеха. Репутация IBS, отраслевая экспертиза и налаженные отношения с клиентами позволят нам максимизировать эффект от наших разработок на российском рынке».