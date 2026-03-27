Разделы

Цифровизация
|

«Ютрейс Промо»: новая инфраструктура промоакций для маркированных товаров на базе ГИС МТ «Честный Знак»

«Ютрейс» (Utrace), разработчик ИТ-решений для управления цифровой маркировкой, запускает платформу «Ютрейс Промо». Это полноценная инфраструктура для промокампаний в категориях маркированных товаров, использующая данные ГИС МТ «Честный Знак». Она позволит брендам получать точные сведения о потребителях в процессе участия в акции, упростить проверку подтверждения реальной покупки и повысить вовлеченность в промо за счет бесшовной регистрации товара по коду «Дата Матрикс». Инструмент защищен от фрода и любых других мошеннических схем. Об этом CNews сообщили представители «Ютрейс».

Платформа «Ютрейс Промо» предназначена для производственных и FMCG-компаний, которые маркируют свой товар и запускают массовые промоакции для стимуляции сбыта. Продукт ориентирован на категории маркированных товаров с обязательной розничной реализацией через кассу, в числе которых лекарства, обувь, текстиль, молочная продукция, воду, пиво и др.

Если раньше брендам были необходимы чеки или коды под крышкой для подтверждения покупки, то сейчас такие механики промоакции устарели. Система «Честный Знак» уже собирает точные сведения о каждой единице товара на каждом этапе его жизненного цикла. В том числе – о выводе из оборота через кассу, дате совершения такой транзакции и ее статусе. «Ютрейс Промо» позволяет преобразовать эти данные в ядро маркетинга.

Сценарий применения «Ютрейс Промо» прозрачен. Покупатель приобретает товар и сканирует код «Дата Матрикс» камерой смартфона прямо на промо-лэндинге. Система мгновенно проводит многоуровневую проверку в реальном времени – подтверждает валидность и структуру кода, принадлежность производителю или бренду, статус «выбытие из оборота» именно по причине розничной продажи, дату выбытия в рамках периода акции, отсутствие предыдущей активации, а также применяет настраиваемые критерии, например, регион продаж.

После проверки «Ютрейс Промо» в течение 2-5 секунд автоматически формирует ответ о подтверждении участия в акции. Это позволит исключить человеческий фактор и мошенничество на уровне ИТ-архитектуры промокампании.

«Ютрейс Промо приносит брендам прямую экономию и рост эффективности промоакций за счет использования готовой инфраструктуры маркировки «Честный Знак». Вместо вложений в чековые механики и сложные ручные проверки бизнес сможет использовать существующие коды Дата Матрикс и таким образом трансформировать маркировку в актив. Сегодня «Ютрейс Промо» легко масштабируется под федеральные кампании, выдерживая нагрузку в миллионы сканов в день благодаря прямой интеграции с национальной системой маркировки», – сказал Евгений Сидоренко, директор по маркетингу и внешним коммуникациям «Ютрейс».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

