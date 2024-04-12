Студент без опыта и помощи со стороны за две недели создал с нуля полноценный процессор

Современный процессор можно разработать в одиночку, не имея никакого опыта. Это доказал студент американского вуза, который всего за две недели создал полноценную микросхему. Теперь он трудится над собственным графическим процессором.

Процессор за полмесяца

Пока Intel, AMD, Apple и другие компании тратят миллиарды долларов на исследования и разработку в сфере процессоров, инженеры создают и едва ли не на коленке, не имея опыта. Своей историей поделился студент Университета штата Пенсильвания (США) Адам Маймудар (Adam Majmudar) – в личном микроблоге в заблокированной в России соцсети Х он сообщил, что всего за две недели разработал полноценный центральный процессор.

При этом, приводит портал Tom’s Hardware слова Маймудар, ранее у него не было никакого опыта в подобном. Студент-инженер за столь короткий промежуток времени освоил основы архитектуры микросхем, изучил тонкости их изготовления, и этих знаний ему хватило, чтобы в одиночку разработать прототип центрального процессора.

FreePik Создать процессор, судя по опыту Адама, может каждый

Работал Маймудар в специализированной системе автоматизированного проектирования для создания микросхем. Название используемого ПО он не раскрыл.

Tom’s Hardware и Маймудар утверждают, что это полноценный и функциональный центральный процессор, но не приводят подробности о нем – неизвестны ни его архитектура, ни частота, ни количество ядер, ни другие характеристики.

Польза академического отпуска

На личном сайте Маймудар написал, что хоть и является студентом, но в настоящее время находится в академическом отпуске. Почти во всех соцсетях, где он зарегистрирован, его профиль украшен снимком младенца – вероятно, это сам Маймудар. Редакция CNews отыскала его снимки в относительно взрослом возрасте лишь на портале Medium и в заблокированной в России соцсети LinkedIn.

Также в своих профилях Маймудар указывает, что живет на Южном Полюсе. На его странице в LinkedIn отмечено, что в 2024 г. он должен получить степень бакалавра технических наук в сфере искусственного интеллекта. Про академотпуск здесь информации нет.

LinkedIn Адам Маймудар собственной персоной

Эксперты Tom’s Hardware тоже уверены, что Маймудар в настоящее время не занят ни учебой, ни работой – в противном случае, по их мнению, он не смог бы создать процессор с нуля всего за 14 дней, да еще и без опыта в чем-то подобном. В качестве аргумента они привели ряд других примеров, когда инженеры создавали собственные прототипы CPU – на это у них уходили месяцы, а в некоторых случаях годы, так как им приходилось совмещать работу над проектом с работой или учебой.

Сам Маймудар называет себя основателем компании Thirdweb, которая занимается разработкой интернет-технологий под общим названием Web 3.0. В его профиле указано, что он основал эту компанию в марте 2021 г., будучи на тот момент студентом первого курса (он поступил в институт в 2020 г.). Судя по опыту его работы, он трудился еще до студенчества – с 2019 г., и все его места работы в той или иной степени были связаны с робототехникой и искусственным интеллектом.

Nvidia на очереди?

После того, как Маймудар влетел на поле, где играют AMD, Intel, Qualcomm и прочие разработчики центральных процессоров, будущий бакалавр инженерии решил немного поконкурировать с компанией Nvidia. Это крупнейший разработчик графических чипов в мире (именно разработчик – она их не производит), и теперь Маймудар хочет создать свой собственный GPU.

Как пишет Tom’s Hardware, Маймудар осознает, что задал сам себе очень трудно решаемую задачу. Он признался, что поначалу думал, что справится с ней столь же быстро, сколь и с разработкой центрального процессора, но понял, что ошибался.

Цель поставлена

В частности, одним из препятствий на пути Маймудара к своей цели стало то, что в интернете, с его слов, нет обучающих материалов по созданию графического процессора. «Поскольку все компании, производящие графические процессоры, стараются хранить свои секреты друг от друга, большая часть данных об архитектуре графических процессоров является собственностью и имеет закрытый исходный код», – заявил Маймудар.

Маджмудар утверждает, что секретность крупных производителей графических процессоров сделала разработку GPU «намного более интересной» для него.

Потенциально новый тренд

Процессор Маймудара – это как минимум второй самодельный CPU, о котором стало известно с начала 2024 г. Два с половиной месяца назад, в конце января 2024 г. автор YouTube-канала Inkbox опубликовал ролик, в котором рассказал о своем проекте по созданию полностью функционального 16-битного процессора.

Но, если Маймудар использовал специализированное ПО, то создатель канала Inkbox обошелся софтом, который есть почти на каждом компьютере в мире. Свой чип он создал буквально внутри Excel – утилиты из состава Microsoft Office для работы с электронными таблицами.

На выходе получился 16-битный CPU с тактовой частотой 3 Гц (герц, не гигагерц), имеющий в своем распоряжении 128 КБ оперативной памяти. Более того, автор пошел еще дальше и создал для этого процессора полноценный язык ассемблера Excel-ASM16, в котором есть поддержка 23 инструкций и переменных, а также меток и двоичных файлов.