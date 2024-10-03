Positive Technologies помогла устранить уязвимости в промышленной системе MasterSCADA 4D

Эксперт Positive Technologies Айнур Акчурин обнаружил опасные уязвимости в платформе MasterSCADA 4D. Это решение предназначено для разработки систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов во всех отраслях промышленности. На базе MasterSCADA (версий 3 и 4D) реализованы десятки тысяч проектов более чем в 40 отраслях. Производитель был уведомлен об ошибках в рамках политики ответственного разглашения и выпустил обновления безопасности.

«Захват учетных данных — важный этап кибератак, благодаря которому хакеры расширяют свои возможности в инфраструктуре. При помощи выявленных уязвимостей злоумышленник может получить доступ к панели разработчика проекта автоматизации или оператора SCADA-системы. Это может быть одним из первых шагов на пути к реализации недопустимого события на промышленном предприятии и нести серьезные риски. В технологических сетях опасность таких действий всегда выше, поэтому наша рекомендация — как можно скорее установить обновления», — отметил Айнур Акчурин, эксперт группы ИБ промышленных систем управления Positive Technologies.

Уязвимости могли позволить атакующим получить учетные данные пользователей (имена и хеш-значения паролей) из файла с параметрами SCADA-проекта (BDU:2024-06547) и сетевого взаимодействия с веб-сервером (BDU:2024-06548). Завладев ими, злоумышленник мог бы влиять на промышленные системы управления (заблокировать к ним доступ легитимным операторам АСУ ТП, менять параметры технологических процессов, отправлять опасные команды на промышленные контроллеры, а также другими способами пытаться нарушить работу производства).

Первые две уязвимости связаны с недостаточной защитой самих учетных данных (они передавались в незашифрованном виде). Ошибки получили одинаковую оценку — 7,5 баллов по шкале CVSS 3.0, что соответствует высокому уровню опасности. Третья уязвимость (BDU:2024-06549) заключалась в том, что пароль к файлу проекта АСУ ТП хранился в открытом виде без применения защитных мер, из-за чего злоумышленники имели возможность подменить его в своих целях. Недостаток оценивается в 7,3 балла.

Для устранения уязвимостей производитель рекомендует установить версию MasterSCADA 4D 1.3.5.

Чтобы выявлять попытки эксплуатации уязвимостей в системах мониторинга технологических процессов и управления ими, Positive Technologies предлагает использовать комплексное решение PT Industrial Cybersecurity Suite (PT ICS). Ранее компания добавила в PT ICS пакет экспертизы для обнаружения кибератак на MasterSCADA 3 и MasterSCADA 4D.